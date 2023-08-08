Iza conta que sexo e orgasmos com Yuri Lima inspiraram canção de novo disco

Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@iza

Iza está mais desbocada para falar de sexo em seu novo álbum, "Afrodhit". Em meio a letras mais amargas sobre término, a cantora reserva um espaço notável para os prazeres do corpo.

Na faixa "Fiu Fiu", idealiza um "moreno misterioso", com "cara de puto, cabelinho na régua, entradinha na cintura e um requebrado", incorporando sensualidade nos vocais. O tesão por um homem novo volta a aparecer nas faixas seguintes, "Sintoniza" e "Exclusiva".

"Tô amando quando você desce/ tá tocando meu umbigo com a testa/ tô tocando pedaço do céu/ sentindo de novo como é amar", diz o refrão de "Exclusiva", que Iza afirma ser uma canção sobre orgasmo escrita para o jogador de futebol Yuri Lima, seu novo namorado. É ele quem faz a cantora redescobrir o sexo depois de um período de turbulência.