Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Afrodhit"

Iza conta que sexo e orgasmos com Yuri Lima inspiraram canção de novo disco

Música para jogador de futebol se une a letras como a que fala de moreno misterioso com 'cara de puto' e requebrado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 10:53

Iza e Yuri Lima
Iza e Yuri Lima Crédito: Reprodução/Instagram/@iza
Iza está mais desbocada para falar de sexo em seu novo álbum, "Afrodhit". Em meio a letras mais amargas sobre término, a cantora reserva um espaço notável para os prazeres do corpo.
Na faixa "Fiu Fiu", idealiza um "moreno misterioso", com "cara de puto, cabelinho na régua, entradinha na cintura e um requebrado", incorporando sensualidade nos vocais. O tesão por um homem novo volta a aparecer nas faixas seguintes, "Sintoniza" e "Exclusiva".
"Tô amando quando você desce/ tá tocando meu umbigo com a testa/ tô tocando pedaço do céu/ sentindo de novo como é amar", diz o refrão de "Exclusiva", que Iza afirma ser uma canção sobre orgasmo escrita para o jogador de futebol Yuri Lima, seu novo namorado. É ele quem faz a cantora redescobrir o sexo depois de um período de turbulência.
O álbum, que é o segundo da cantora, já está disponível nas plataformas de streaming.

Veja Também

Ana Castela copia Beyoncé e monta cavalo gigante no 'Criança Esperança' na TV

Mara Maravilha alfineta Xuxa, Angélica e Eliana e ironiza reencontro na TV Globo

Paulinho da Viola recebe alta do hospital após cirurgia e vai continuar recuperação em casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados