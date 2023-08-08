Ana Castela copia Beyoncé e monta cavalo gigante no 'Criança Esperança' na TV

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais Crédito: Arthur Louzada

A cantora Ana Castela participou da transmissão do "Criança Esperança" deste ano e repetiu a entrada com o unicórnio gigante de seus shows. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (7).

A cantora participou da transmissão cantando com João Gomes, que apareceu no palco por outro ângulo. Castela, por sua vez, surgiu montada na estátua de unicórnio, que estava pintado de prateado e mexia os membros para simular movimento.