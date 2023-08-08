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Ana Castela copia Beyoncé e monta cavalo gigante no 'Criança Esperança' na TV

Cantora participou do programa ao lado de João Gomes, quando apareceu no palco de pé em cima de uma estátua de unicórnio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 09:36

2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais
2º dia do Festival de Alegre tem Filipe Fernandes, Ana Castela, Dennis DJ, Zé Neto & Cristiano e Menos É Mais Crédito: Arthur Louzada
A cantora Ana Castela participou da transmissão do "Criança Esperança" deste ano e repetiu a entrada com o unicórnio gigante de seus shows. O evento aconteceu na noite desta segunda-feira (7).
A cantora participou da transmissão cantando com João Gomes, que apareceu no palco por outro ângulo. Castela, por sua vez, surgiu montada na estátua de unicórnio, que estava pintado de prateado e mexia os membros para simular movimento.
Apesar de praticado com frequência em seus shows, a manobra da cantora é comparada com os shows de Beyoncé. Na atual turnê, "Renaissance", a artista americana também surge no palco montada em um ser da espécie equina, gigantesco e prateado. A diferença é que ele é um cavalo, não um unicórnio.

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