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Fim

Natalie Portman e Benjamin Millepied se separam após suposta traição de marido, divulga site

Casal se conheceu em 2009 durante as filmagens de 'Cisne Negro'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 09:02

Natalie Portman e Benjamin Millepied durante o 68º Festival de Cannes, em 2015
Natalie Portman e Benjamin Millepied durante o 68º Festival de Cannes, em 2015 Crédito: Shutterstock
Natalie Portman e Benjamin Millepied não estão mais juntos. De acordo com informações confirmadas pelo site US Weekly, o casal estava tentando trabalhar no relacionamento após surgirem notícias de um suposto caso extraconjugal de Millepied. Apesar disso, eles estão separados.
A especulação sobre o status do casal aumentou durante o 11º aniversário de casamento, celebrado em 4 de agosto, quando Natalie foi vista sem sua aliança de casamento em um evento do Angel City FC em Sydney, Austrália.
Os dois têm dois filhos juntos, Aleph, 12, e Amalia, 6.
Em junho, surgiram rumores de que Millepied estava tendo um caso com Camille Étienne, uma ativista climática de 25 anos. Na época, uma fonte próxima a Portman afirmou que ela permanecia comprometida com o casamento, apesar da alegada infidelidade do marido.
Natalie Portman e Benjamin Millepied se conheceram em 2009 durante as filmagens do suspense "Cisne Negro", lançado nos cinemas em 2010.

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