Luciano Huck revela valor doado ao 'Criança Esperança' e é criticado nas redes

O apresentador de TV Luciano Huck, durante o evento "Um debate necessário para o Brasil, em dezembro de 2022 Crédito: Folhapress/Folhapress

Durante Domingão com Huck deste domingo, 6, Luciano Huck revelou o valor que doou para a 38º edição do Criança Esperança, mas acabou sendo criticado por alguns internautas que opinaram que o valor dado pelo apresentador é baixo.

A situação ocorreu durante o Mesão da Esperança, quadro do programa de auditório que antecipa o evento que ocorre nesta segunda-feira, 7, logo após a novela Terra e Paixão, na TV Globo.

"Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros de doação, se eu não der exemplo. Eu fiz pela chave Pix, no meu nome, uma doação de R$ 10 mil", disse Huck, enquanto mostrava o comprovante da transferência para a câmera.

"Está doado, em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, R$ 10 mil para o Criança Esperança. Portanto, me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também", completou.

Nas redes sociais, algumas pessoas apontaram que o apresentador poderia ter doado um valor maior. "Pela condição social de milionário, deveria ter doado ao menos R$500 mil, que é menos de uma semana de trabalho dele", apontou um usuário.

"Vergonha sua doação, meu caro, tinha que ser mais. Era melhor não ter contato o valor", opinou outro internauta. Outros até brincaram: "A doação de R$ 10 mil do Luciano Huck tem o mesmo impacto na minha conta bancária quando faço uma doação de R$ 7".

Luciano deveria ter vergonha em doar míseros R$10.000,00, pela condição social de milionário, deveria ter doado ao menos R$500.000,00 que é menos de uma semana de trabalho dele. https://t.co/dcjipQykHq — Odir Cantuária (@cantuaria21) August 6, 2023

A doação de R$ 10.000,00 do Luciano Huck tem o mesmo impacto na minha conta bancária quando faço uma doação de R$ 7,00. #Domingão #Crian — 👀 (@_bob_construtor) August 6, 2023

Luciano Huck fez uma doação para o #CriançaEsperança o cara de milhões doar 10 mil reais ?!



Vergonha de ter um cara na televisão brasileira , vergonha sua doação meu caro tinha que ser mais .. era melhor não ter contato o valor — Rafael Moura (@rafael_criative) August 6, 2023

achei vergonhoso Luciano Huck doar só 10k pro #CriancaEsperanca e ainda dizer que era doação de Angélica tbm kkkkkkkkkkkkkkkkk

porra, aumenta uns 40 mil pelo menos pra poder mostrar esse pix no horário nobre — arlindo orlando (@ohdiegao) August 6, 2023

Luciano Huck achou que doar dez mangos pro Criança Esperança faz dele um grande filantropo. No meu tripé macro econômico ele saiu como mesquinho, hipócrita e , como sempre, sem noção do que é o Brasil. — Andrea Back to Red🚩 (@AndreaS79529927) August 7, 2023

O huck teve a CORAGEM de doar 10 mil reais pro criança esperança no ar. Isso dá menos que MEIO PORCENTO do salário dele. (3,5 milhões).... — sem anistia (@marjota) August 6, 2023

O Luciano Huck doar 10k pro criança esperança e se gabar é como se eu doasse 50 centavos kkkk — hirano™ (@HiranoMD) August 6, 2023