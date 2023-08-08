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Luciano Huck revela valor doado ao 'Criança Esperança' e é criticado nas redes

‘Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros de doação, se eu não der exemplo’, disse o apresentador durante o ‘Domingão com Huck’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Agosto de 2023 às 08:42

O apresentador de TV Luciano Huck, durante o evento
O apresentador de TV Luciano Huck, durante o evento "Um debate necessário para o Brasil, em dezembro de 2022 Crédito: Folhapress/Folhapress
Durante Domingão com Huck deste domingo, 6, Luciano Huck revelou o valor que doou para a 38º edição do Criança Esperança, mas acabou sendo criticado por alguns internautas que opinaram que o valor dado pelo apresentador é baixo.
A situação ocorreu durante o Mesão da Esperança, quadro do programa de auditório que antecipa o evento que ocorre nesta segunda-feira, 7, logo após a novela Terra e Paixão, na TV Globo.
"Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros de doação, se eu não der exemplo. Eu fiz pela chave Pix, no meu nome, uma doação de R$ 10 mil", disse Huck, enquanto mostrava o comprovante da transferência para a câmera.
"Está doado, em nome da minha família, eu, minha esposa e meus filhos, R$ 10 mil para o Criança Esperança. Portanto, me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também", completou.
Nas redes sociais, algumas pessoas apontaram que o apresentador poderia ter doado um valor maior. "Pela condição social de milionário, deveria ter doado ao menos R$500 mil, que é menos de uma semana de trabalho dele", apontou um usuário.
"Vergonha sua doação, meu caro, tinha que ser mais. Era melhor não ter contato o valor", opinou outro internauta. Outros até brincaram: "A doação de R$ 10 mil do Luciano Huck tem o mesmo impacto na minha conta bancária quando faço uma doação de R$ 7".

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