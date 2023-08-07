Aracy Balabanian morre aos 83 anos no Rio de Janeiro

A atriz Aracy Balabanian em Cheias de Charme Crédito: Raphael Dias/TV Globo

Aracy Balabanian morreu na manhã desta segunda-feira (7), as 83 anos, no Rio de Janeiro. Famosa por papéis como Dona Armênia, de "Rainha da Sucata", e Cassandra, de "Sai de Baixo", a atriz estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A notícia foi confirmada pela TV Globo e a causa da morte ainda não foi divulgada. Vale lembrar que Aracy enfrentava um câncer de pulmão desde 2022.

"A Clínica São Vicente lamenta a morte da paciente Aracy Balabanian na manhã desta segunda-feira (7) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes", diz o comunicado do hospital.

Uma das últimas imagens de Aracy foi de um encontro com Claudia Raia e o filho, Luca, em uma visita ao Rio de Janeiro no mês passado. Inclusive, Claudia republicou as imagens e vídeos da visita numa homenagem à Aracy. "sempre foi uma amiga maravilhosa, uma artista gigante e talentosa. A arte brasileira perde muito com a sua partida, mas sem dúvidas, recebemos hoje um grande legado", iniciou Claudia.

"Ela será sempre nosso tesouro nacional, obra prima de pura devoção ao seu ofício. Que alegria ter encontrado sua alma nessa vida, que honra compartilhar um pouco do meu caminho com o seu! Que o céu te receba com todos os aplausos e que a falange dos artistas te acolha com muito amor. Te amo para sempre minha amiga, te reencontro na próxima vida", completou.

Outros artistas também usaram as redes sociais para prestar as últimas homenagens à Aracy.

"Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu", publicou Miguel Falabella.

"Um beijo, Aracy Balabanian. E obrigada pelo seu talento!", escreveu a cartunista Laerte.

Um beijo, Aracy Balabanian. E obrigada pelo seu talento! — Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) August 7, 2023

"Perdemos hoje uma das rainhas da dramaturgia brasileira. Aracy Balabanian marcou gerações, adorava ver a Dona Armênia na Rainha da Sucata, uma das personagens mais marcantes da TV. Atriz maravilhosa. Meus sentimentos aos familiares e amigos", publicou o presidente da Embratur e deputado, Marcelo Freixo.

Perdemos hoje uma das rainhas da dramaturgia brasileira. Aracy Balabanian marcou gerações, adorava ver a Dona Armênia na Rainha da Sucata, uma das personagens mais marcantes da TV. Atriz maravilhosa. Meus sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/dxuvpQxBdi — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) August 7, 2023

"Dia triste! Um ícone da nossa dramaturgia nos deixou! Rimos muito e também nos emocionamos com o talento de Aracy Balabanian! Descanse em paz", escreveu o autor Walcyr Carrasco.

Dia triste! Um ícone da nossa dramaturgia nos deixou! Rimos muito e também nos emocionamos com o talento de Aracy Balabanian! Descanse em paz! ??#rip #aracybalabanian — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) August 7, 2023

HISTÓRIA

Filha de imigrantes da Armênia, Aracy nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O sonho de atuar veio desde pequena. Ao memória Globo, ela contou que se encantou com o teatro desde sua primeira visita aos 12 anos, quando já morava em São Paulo.

“Eu chorei muito. Estava emocionada porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já perceber que ia ter muitas dificuldades”, disse Aracy ao Memória Globo.

Aracy fez vestibular aos 18 anos para a Escola de Arte Dramática de São Paulo e para Ciências Sociais, na USP. Foi aprovada em ambos e levou o curso de Ciências Sociais até o terceiro ano a pedido do pai. Porém, a paixão pelo teatro a fez abandonar o curso e seguir a carreira artística.

Aracy fez sua estreia na Globo em 1972, na novela "Primeiro Amor". Entre os papéis de destaque na emissora carioca estão Gabriela, do programa infantil “Vila Sésamo”, em 1973, Maria Fromet em “Que Rei Sou Eu?”(1989), a Dona Armênia, de "Rainha da Sucata" (1990), e Cassandra, de "Sai de Baixo" (1996 a 2002).

Não podemos esquecer a Dona Armênia fez tanto sucesso, como a mãe controladora dona do bordão "na chon!", que voltou em “Deus nos Acuda”, de 1992. “Minha mãe era uma mulher toda aplicada, mas nós tínhamos uma vizinha que falava muito alto, que se metia na vida de todo mundo. Então, eu fiz um pouco assim. Foi uma loucura o sucesso da personagem”, disse.