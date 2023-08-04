Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto no cinema

Mark Margolis, ator de "Breaking Bad", morre aos 83 anos

A informação foi confirmada pelo filho do artista; ele enfrentava uma ‘curta doença’ que não foi revelada ao público
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 16:33

O ator Mark Margolis, mais conhecido pelo papel de Don Hector "Tio" Salamanca na série "Breaking Bad", morreu aos 83 anos na última quinta-feira, 3, em um hospital em Nova York, nos Estados Unidos.
O filho dele, Morgan Margolis, ator e CEO da Knitting Factory Entertainment, confirmou a informação ao The Hollywood Reporter. O artista enfrentava uma "curta doença" que não foi revelada ao público.
Mark Margolis faleceu na última quinta-feira (3)
Mark Margolis faleceu na última quinta-feira (3) Crédito: AMC/Divulgação
Margolis ganhou reconhecimento mundial ao retratar o antigo chefe do tráfico de drogas na série e chegou a ser indicado ao prêmio Emmy pelo papel em 2012. Ele retornou ao personagem no spin-off Better Call Saul, entre 2016 e 2022.
"Nos juntamos a milhões de fãs no luto pela morte do imensamente talentoso Mark Margolis, que - com seus olhos, um sino e pouquíssimas palavras - transformou Hector Salamanca em um dos personagens mais inesquecíveis da história da televisão. Ele fará falta", publicou o perfil oficial da série.

CARREIRA

Nascido em 1939 no estado da Filadélfia, o artista se mudou para Nova York para começar a carreira no teatro. Ele estrelou diversas peças ao longo da vida, incluindo Infidel Caesar, da Broadway.
Seu primeiro papel de destaque nos cinemas foi no clássico Scarface, de 1983, no qual interpretou o vilão e guarda-costas Alberto, conhecido como A Sombra.
Ele esteve em mais de 70 filmes ao longo de sua carreira, incluindo Noé (2014), Cisne Negro (2011), O Lutador (2009) e Pi (1998), todos do cineasta Darren Aronofsky, com quem colaborou diversas vezes.
"Ele era único. Não veremos alguém como ele novamente. Ele era um cliente valioso e um amigo de toda a vida. Tive a sorte de conhecê-lo", disse Robert Kolker, empresário de Margolis, em comunicado à revista Variety.
Já Thomas Schnauz, produtor e roteirista de Breaking Bad e Better Call Saul, publicou uma homenagem no Twitter. "Mark me fazia rir toda vez que estávamos juntos no set. Tive a sorte de ter seu personagem Tio andando, falando e ensinando uma lição a seus sobrinhos no meu primeiro episódio de Breaking Bad. Meu amor para sua família e muitos, muitos amigos", escreveu.

Veja Também

Ex-namorada de Freddie Mercury pede uma fortuna por manuscrito de 'Bohemian Rhapsody'

Sidney Sampaio cai de 1º andar de hotel e está internado em hospital no Rio

Irmã de Céline Dion diz que ainda não encontrou remédio que melhore síndrome da cantora

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Hollywood Streaming
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados