Mark Margolis, ator de "Breaking Bad", morre aos 83 anos

O ator Mark Margolis, mais conhecido pelo papel de Don Hector "Tio" Salamanca na série "Breaking Bad", morreu aos 83 anos na última quinta-feira, 3, em um hospital em Nova York, nos Estados Unidos.

O filho dele, Morgan Margolis, ator e CEO da Knitting Factory Entertainment, confirmou a informação ao The Hollywood Reporter. O artista enfrentava uma "curta doença" que não foi revelada ao público.

Mark Margolis faleceu na última quinta-feira (3) Crédito: AMC/Divulgação

Margolis ganhou reconhecimento mundial ao retratar o antigo chefe do tráfico de drogas na série e chegou a ser indicado ao prêmio Emmy pelo papel em 2012. Ele retornou ao personagem no spin-off Better Call Saul, entre 2016 e 2022.

"Nos juntamos a milhões de fãs no luto pela morte do imensamente talentoso Mark Margolis, que - com seus olhos, um sino e pouquíssimas palavras - transformou Hector Salamanca em um dos personagens mais inesquecíveis da história da televisão. Ele fará falta", publicou o perfil oficial da série.

CARREIRA

Nascido em 1939 no estado da Filadélfia, o artista se mudou para Nova York para começar a carreira no teatro. Ele estrelou diversas peças ao longo da vida, incluindo Infidel Caesar, da Broadway.

Seu primeiro papel de destaque nos cinemas foi no clássico Scarface, de 1983, no qual interpretou o vilão e guarda-costas Alberto, conhecido como A Sombra.

Ele esteve em mais de 70 filmes ao longo de sua carreira, incluindo Noé (2014), Cisne Negro (2011), O Lutador (2009) e Pi (1998), todos do cineasta Darren Aronofsky, com quem colaborou diversas vezes.

"Ele era único. Não veremos alguém como ele novamente. Ele era um cliente valioso e um amigo de toda a vida. Tive a sorte de conhecê-lo", disse Robert Kolker, empresário de Margolis, em comunicado à revista Variety.