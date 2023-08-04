Ex-namorada de Freddie Mercury pede uma fortuna por manuscrito de 'Bohemian Rhapsody'

Mary Austin, ex-namorada Freddie Mercury, colocou em leilão o manuscrito de um dos clássicos da banda Queen: "Bohemian Rhapsody". A empresária estipulou o lance mínimo de venda no valor de 1,2 milhão de libras, aproximadamente R$ 7,5 milhões.
Além do documento com a letra da canção, outros 1,5 mil objetos do músico foram colocados à venda na sexta (4), pela tradicional casa de leilões Sotheby's. As peças receberão lances até 11 de setembro.
O anúncio sobre o leilão trouxe muitas críticas para Mary Austin em abril. A polêmica entre ela e último namorado de Mercury Jim Hutton, quem faleceu em 2010, voltou a ser discutida pelos fãs do vocalista e amigos. Freddie deixou todos os seus bens para Mary, no entanto, Jim escreveu em sua autobiografia que o artista havia prometido para ele o manuscrito de "Bohemian Rhapsody".
O cantor viveu com Austin entre 1970 e 1976 e com Hutton entre 1985 e 1991, quando morreu. "Alguns dos meus pertences continuam em Garden Lodge [casa de Mercury]", escreveu Hutton no livro de 1994. "Esqueci algumas coisas, como o manuscrito de ‘Bohemian Rhapsody’, que o Freddie tirou dos arquivos dele para mim cerca de um ano antes de morrer", diz no trecho da publicação. Mary Austin ainda não se pronunciou sobre o assunto.