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Doença

Irmã de Céline Dion diz que ainda não encontrou remédio que melhore síndrome da cantora

Artista canadense de 55 anos tem síndrome da pessoa rígida. Dion revelou seu diagnóstico em dezembro de 2022, ao adiar parte da turnê Courage World Tour
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 13:48

Irmã da cantora canadense Céline Dion, 55, Claudette Dion revelou ao Le Journal de Montreal que se apega à esperança para poder ajudar a artista que sofre de síndrome da pessoa rígida, que causa rigidez muscular e espasmos.
Céline Dion revelou que foi diagnosticada com a síndrome de stiff-person
Céline Dion foi diagnosticada com a síndrome de stiff-person Crédito: Reuters/Folhapress
"Não encontramos nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante", disse ela. Em maio, Céline cancelou todos os shows da sua turnê na Europa previstos até abril de 2024.
"Eu sinto muito por desapontar todos vocês outra vez. Estou me esforçando muito para recuperar minha força, mas sair em turnê pode ser muito difícil mesmo quando você está 100%", disse em uma declaração publicada em seu site.
"Não é justo com vocês continuar adiando os shows e, mesmo que parta meu coração, é melhor cancelarmos tudo agora até eu estar pronta de verdade para voltar ao palco. Quero que vocês saibam que não vou desistir e mal posso esperar para ver vocês de novo!", destacou na ocasião.
Dion revelou seu diagnóstico em dezembro de 2022, ao adiar parte da turnê Courage World Tour. Na época, contou ao público como a doença dificultava cada aspecto da sua vida e disse estar se esforçando para se fortalecer. A cantora já havia mencionado os sintomas em 2021.

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