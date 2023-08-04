Irmã de Céline Dion diz que ainda não encontrou remédio que melhore síndrome da cantora

Irmã da cantora canadense Céline Dion, 55, Claudette Dion revelou ao Le Journal de Montreal que se apega à esperança para poder ajudar a artista que sofre de síndrome da pessoa rígida, que causa rigidez muscular e espasmos.

Céline Dion foi diagnosticada com a síndrome de stiff-person Crédito: Reuters/Folhapress

"Não encontramos nenhum remédio que funcione, mas ter esperança é importante", disse ela. Em maio, Céline cancelou todos os shows da sua turnê na Europa previstos até abril de 2024.

"Eu sinto muito por desapontar todos vocês outra vez. Estou me esforçando muito para recuperar minha força, mas sair em turnê pode ser muito difícil mesmo quando você está 100%", disse em uma declaração publicada em seu site.

"Não é justo com vocês continuar adiando os shows e, mesmo que parta meu coração, é melhor cancelarmos tudo agora até eu estar pronta de verdade para voltar ao palco. Quero que vocês saibam que não vou desistir e mal posso esperar para ver vocês de novo!", destacou na ocasião.