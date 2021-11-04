Celine Dion 'não consegue mais se levantar da cama', diz familiar

Celine Dion Crédito: Instagram/celinedion

A cantora Celine Dion, 53, não estaria conseguindo mais andar, segundo um familiar. A artista adiou recentemente os shows que faria em Las Vegas por problemas de saúde, e segundo a fonte, isso pode a afastar por mais tempo dos palcos.

"Ela não consegue mais se levantar da cama, nem se mover, nem andar. Ela sofre de dores nas pernas e pés que a paralisam. Ela está muito fraca e perdeu muito peso", disse o familiar em entrevista à revista Here.

"É uma doença que pode exigir uma longa convalescença. Se as coisas não melhorarem, ela pode ficar afastada por vários meses ou até um ano. Porque seus sintomas são mais preocupantes do que o esperado", completou.

A cantora faria uma sequência de shows a partir de 5 de novembro. Em seu Instagram, no dia 19 de outubro, ela avisou que adiaria as apresentações. "Meu coração está partido por esta situação. Minha equipe e eu estamos trabalhando em nosso novo show há oito meses e não poder subir ao palco em novembro me entristece além das palavras", escreveu.

Em um comunicado oficial, a equipe da artista explicou que ela sofre de "espasmos musculares graves e persistentes" nas pernas e nos pés. A irmã da cantora, Claudette, tranquilizou os fãs na época dizendo que os problemas foram causados por um palco íngreme, em que ela se apresentou no Caesars Palace.