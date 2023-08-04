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Sidney Sampaio cai de 1° andar de hotel e está internado em hospital no Rio

O ator caiu do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (4).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 13:28

Sidney Sampaio
Sidney Sampaio caiu do primeiro andar de um hotel Crédito: Reprodução @Sidneysampaio
O ator Sidney Sampaio, 43, caiu do primeiro andar de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (4).
Procurada pelo UOL, a assessoria confirmou que houve a queda, porém não tem detalhes do que aconteceu com o ator, informando ainda que ele passa por um quadro de depressão profunda. A mãe do ator está desesperada, pois ainda não sabe o que aconteceu exatamente, informou a assessoria.
A família foi informada do ocorrido, e o ator está internado no hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio.
Segundo informações do Balanço Geral, da RecordTV, ele destruiu o quarto em que estava hospedado no Biarritz Copacabana Hotel, em Copacabana, antes da queda.
Imagens da emissora mostram o momento em que ele cai e é socorrido por bombeiros. Não fica claro se ele se atirou ou se atendeu a alguma orientação da equipe de socorro. Segundo a RecordTV, o ator está bem.
Sidney atuou em novelas da Globo como "Malhação", "Salve Jorge" e "Amor à Vida". Ele também participou de novelas da RecordTV, como "Os Dez Mandamentos", "Apocalipse" e "Topíssima".
Seu último trabalho na televisão foi em 2021, em um episódio do humorístico "Tô de Graça", da Multishow. Naquele ano, ele também atuou no filme "A Força de um Sorriso" ao lado de Antônia Morais, filha de Glória Pires.

PROCURE AJUDA

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.
O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

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