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Viúvo de Paulo Gustavo

Thales Bretas publica declaração ao celebrar aniversário do filho Romeu

Dermatologista relembrou o dia em que o pequeno e seu irmão, Gael, nasceram e escreveu o quanto o amor por eles cresce a cada dia: "Não tenho nem palavras"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Agosto de 2023 às 10:30

Thales Bretas publica declaração ao celebrar aniversário do filho Romeu: ‘Meu filhotinho carinhoso’
Thales Bretas publica declaração ao celebrar aniversário do filho Romeu: ‘Meu filhotinho carinhoso’ Crédito: Instagram @thalesbretas
Viúvo de Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, fez uma linda homenagem ao filho Romeu nesta quinta-feira, 3, data que marca o aniversário de 4 anos do pequeno. Na publicação, Bretas escreveu o quanto o filho e o irmão, Gael, eram especiais para ele, e relembrou o carinho que ele e Paulo tinham assim que ambos nasceram.
“Sempre foi e é muito amado pelos dois pais que cuidaram tanto de vc nesse início e em toda a vida”, declarou. “Não tenho nem palavras pra descrever o amor que cresce em mim a cada dia por você e seu irmão!”, continuou.
Ele e o irmão nasceram na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2019. Gael, por sua vez, nasceu dez dias depois, no dia 13. Ao celebrar mais um ano de vida de Romeu, Bretas lembrou do dia do parto e comentou como se sentiu ao vê-lo pela primeira vez.
“E junto contigo já nasceram os primeiros desafios da paternidade: noites sem dormir, preocupação, choros e comemorações! Você foi um guerreiro e venceu todas as dificuldades, saiu forte como um leão, e assim permaneceu até hoje”, escreveu.
“Aprendo e cresço a todo minuto, me desenvolvo junto, e prometo ser sempre o melhor pai que eu conseguir ser! Vocês tem meu máximo, sempre! Te amo!”
Nos stories, Bretas compartilhou o momento em que Romeu e Gael preparavam um bolo de massinha para comemorar o aniversário.
“Romeu, meu filhotinho carinhoso. Você chegou na dificuldade, me esperou pra nascer, num trabalho de parto longo. Veio lindão, forte, mas porque prematuro precisou ficar 10 dias sob cuidados intensivos na UTI neonatal”, conta.

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