Thales Bretas e Silva terminam o namoro

Silva e Thales Bretas: fim de namoro Crédito: Reprodução @silva @thalesbretas

O namoro do dermatologista Thales Bretas com o cantor Silva chegou ao fim. O relacionamento terminou durante a viagem de Ano- Novo que eles fizeram a Fernando de Noronha, em Pernambuco. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Durante a viagem para Fernando de Noronha o casal postou fotos do passeio em um iate. "Obrigado, Noronha", disse Thales. Silva fez um show no arquipélago. Já Thales foi para ilha acompanhado de amigos como Marcus Majella e Monique Alfradique.