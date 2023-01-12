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Acabou

Thales Bretas e Silva terminam o namoro

Casal havia assumido o relacionamento em setembro de 2022. O relacionamento terminou durante a viagem que eles fizeram a Fernando de Noronha, em Pernambuco.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 19:19

Silva e Thales Bretas
Silva e Thales Bretas: fim de namoro Crédito: Reprodução @silva @thalesbretas
O namoro do dermatologista Thales Bretas com o cantor Silva chegou ao fim. O relacionamento terminou durante a viagem de Ano- Novo que eles fizeram a Fernando de Noronha, em Pernambuco. As informações são da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. 
Durante a viagem para Fernando de Noronha o casal postou fotos do passeio em um iate. "Obrigado, Noronha", disse Thales. Silva fez um show no arquipélago. Já Thales foi para ilha acompanhado de amigos como Marcus Majella e Monique Alfradique. 
O romance de Thales e Silva foi noticiado em abril. Esse é o primeiro relacionamento do viúvo de Paulo Gustavo desde a perda do humorista, que morreu em maio de 2021, em decorrência das sequelas da Covid-19.

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