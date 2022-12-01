Thales Bretas posta primeira foto de Silva após assumir namoro; veja

Thales Bretas fez um registro do namorado Silva durante o show do companheiro Crédito: Instagram/@thalesbretas

O amor está no ar. Thales Bretas parece estar cada dia mais apaixonado pelo namorado, o cantor Silva. Nesta quarta-feira (30), o viúvo de Paulo Gustavo usou as redes sociais para postar uma foto do capixaba durante o show do companheiro. Essa foi a primeira publicação do dermatologista após assumir publicamente o romance com o artista.

A foto registrada por Thales mostra Silva dando uma ‘olhadinha’ discreta enquanto canta uma música. O médico ainda colocou de fundo a canção "Eu sei (Na mira)", de Marisa Monte, interpretada pelo capixaba. Na legenda, o mineiro brincou e escreveu: “Eu Çei”.

Thales Bretas fez um registro do namorado Silva durante o show do companheiro Crédito: Instagram/@thalesbretas

Thales Bretas e Silva, assumiram publicamente o romance em setembro deste ano. Após os boatos iniciados em maio, o novo casal compareceu ao Rock in Rio junto e revelou mais detalhes sobre relação para o Gshow. De acordo com o capixaba, o relacionamento deles tem sido “leve”.

“É uma relação muito leve, a gente está se conhecendo. As pessoas botam essa pressão, sinto um pouco dessa pressão. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. A gente está se conhecendo mesmo”, disse o cantor.