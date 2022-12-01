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Thales Bretas posta primeira foto de Silva após assumir namoro; veja

Viúvo de Paulo Gustavo fez um registro especial durante o show do capixaba, nesta quarta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 14:51

Thales Bretas fez um registro do namorado Silva durante o show do companheiro
Thales Bretas fez um registro do namorado Silva durante o show do companheiro Crédito: Instagram/@thalesbretas
O amor está no ar. Thales Bretas parece estar cada dia mais apaixonado pelo namorado, o cantor Silva. Nesta quarta-feira (30), o viúvo de Paulo Gustavo usou as redes sociais para postar uma foto do capixaba durante o show do companheiro. Essa foi a primeira publicação do dermatologista após assumir publicamente o romance com o artista.
A foto registrada por Thales mostra Silva dando uma ‘olhadinha’ discreta enquanto canta uma música. O médico ainda colocou de fundo a canção "Eu sei (Na mira)", de Marisa Monte, interpretada pelo capixaba. Na legenda, o mineiro brincou e escreveu: “Eu Çei”.
Thales Bretas fez um registro do namorado Silva durante o show do companheiro
Thales Bretas fez um registro do namorado Silva durante o show do companheiro Crédito: Instagram/@thalesbretas
Thales Bretas e Silva, assumiram publicamente o romance em setembro deste ano. Após os boatos iniciados em maio, o novo casal compareceu ao Rock in Rio junto e revelou mais detalhes sobre relação para o Gshow. De acordo com o capixaba, o relacionamento deles tem sido “leve”.
“É uma relação muito leve, a gente está se conhecendo. As pessoas botam essa pressão, sinto um pouco dessa pressão. Mas ele é uma pessoa maravilhosa. A gente está se conhecendo mesmo”, disse o cantor.
Segundo o portal F5, o cantor capixaba revelou recentemente que o relacionamento está lhe fazendo muito bem. "Tem me feito muito bem me relacionar com ele e conhecê-lo cada vez mais. Não tenho problemas de falar sobre nós”.

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