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Marcus Majella posa com arquiteto 19 anos mais novo em viagem com Silva e Thales Bretas

Comediante publicou vários registros com Erick Raupp, de 24 anos, em Buenos Aires, na Argentina, e surgem rumores de um novo amor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Novembro de 2022 às 11:26

Marcus Majella e Erick Raupp estão na Argentina
Marcus Majella e Erick Raupp estão na Argentina Crédito: Instagram/@marcusmajella
Será que o amor está no ar?! O ator Marcus Majella, de 43 anos, postou diversas fotos, nesta terça-feira (22), com o arquiteto carioca Erick Raupp, de 24 anos. Segundo o jornal Extra, eles estariam vivendo o romance há alguns meses e agora aparecem em registros de uma viagem a Buenos Aires, na Argentina, junto com o casal de amigos Silva e Thales Bretas.
O namoro entre Majella e Erick ainda não foi assumido publicamente, mas os dois não só posaram juntos nas redes sociais, como trocam mensagens de carinho e emojis de coraçõezinhos nas postagens um do outro. “Lindo”, escreveu o comediante em uma foto do arquiteto.
No início do ano, Marcus terminou o namoro com o publicitário Guilherme Castro depois de quatro anos juntos. Após a separação, o amigo de Paulo Gustavo perdeu 30 quilos, fazendo dieta e exercícios, e impressionou vários internautas com a nova aparência.
“O Marcus Majella está tão magro que eu não reconheci”, disse um seguidor. “Quanto tempo eu dormi? Pisquei o olho e o Marcus Majella está magro”, escreveu outro internauta.

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