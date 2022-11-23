Marcus Majella posa com arquiteto 19 anos mais novo em viagem com Silva e Thales Bretas

Marcus Majella e Erick Raupp estão na Argentina Crédito: Instagram/@marcusmajella

Será que o amor está no ar?! O ator Marcus Majella, de 43 anos, postou diversas fotos, nesta terça-feira (22), com o arquiteto carioca Erick Raupp, de 24 anos. Segundo o jornal Extra, eles estariam vivendo o romance há alguns meses e agora aparecem em registros de uma viagem a Buenos Aires, na Argentina, junto com o casal de amigos Silva e Thales Bretas.

O namoro entre Majella e Erick ainda não foi assumido publicamente, mas os dois não só posaram juntos nas redes sociais, como trocam mensagens de carinho e emojis de coraçõezinhos nas postagens um do outro. “Lindo”, escreveu o comediante em uma foto do arquiteto.

No início do ano, Marcus terminou o namoro com o publicitário Guilherme Castro depois de quatro anos juntos. Após a separação, o amigo de Paulo Gustavo perdeu 30 quilos, fazendo dieta e exercícios, e impressionou vários internautas com a nova aparência.

“O Marcus Majella está tão magro que eu não reconheci”, disse um seguidor. “Quanto tempo eu dormi? Pisquei o olho e o Marcus Majella está magro”, escreveu outro internauta.

O Marcus Majella tá tão magro que eu não reconheci ? — Galliano ? (@Eriic_Galliano) November 19, 2022