Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ex-prostituta mais famosa do ES encontra com Andressa Urach

Encontro foi registrado no Instagram de Danielle Nazário, que desejou forças e melhoras para a modelo, que saiu há poucos dias de clínica psiquiátrica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 16:15

Ex-prostituta capixaba, Danielle Nazário posa com Andressa Urach
Ex-prostituta capixaba, Danielle Nazário posa com Andressa Urach Crédito: Instagram/@daninazarioo
Danielle Nazário, a ex-prostituta mais famosa do Espírito Santo com direito a outdoor na Terceira Ponte sobre seus serviços como Ana Julia, teve um encontro com Andressa Urach. O registro foi publicado no Instagram da capixaba, nesta segunda-feira (21), que agradeceu o carinho recebido e revelou que a modelo faz parte da sua história.
"Obrigada porque você faz parte da minha história e sou muito grata a Jesus pela sua vida! Fiquei feliz em te ver bem", escreveu Danielle, que hoje é costureira e missionária.
Nos comentários, Andressa Urach deixou um recado para Danielle: "Linda. Que Deus abençoe você". A postagem já conta com mais de 3,5 mil curtidas.
O encontro aconteceu poucos dias após Andressa Urach deixar a clínica psiquiátrica em que estava internada após ter um surto psicótico. Segundo Danielle, nada foi combinado.
"O Senhor me levou até Porto Alegre e, sem a gente programar, Jesus preparou esse encontro maravilhoso e lindo porque Ele é fiel! Muito obrigada, em nome de Jesus, Andressa Urach, por ter me recebido com tanto amor e carinho, mesmo diante de tudo que está acontecendo", agradeceu a costureira.
Nazário ainda mandou forças para que Urach não desista de suas lutas. "Você uma guerreira de Cristo que, mesmo com tantas lutas e investidas do inimigo, ainda continua crendo que o Senhor Jesus é maior do que isso tudo! Nunca desista", escreveu Danielle.

Veja Também

Andressa Urach recebe alta de clínica psiquiátrica e pede orações; veja

Marido posta suposto áudio de Andressa Urach sugerindo sacrificar o filho

Andressa Urach é internada após sugerir "sacrificar o filho", diz marido

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Andressa Urach Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados