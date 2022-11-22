Ex-prostituta mais famosa do ES encontra com Andressa Urach

Danielle Nazário, a ex-prostituta mais famosa do Espírito Santo com direito a outdoor na Terceira Ponte sobre seus serviços como Ana Julia, teve um encontro com Andressa Urach. O registro foi publicado no Instagram da capixaba, nesta segunda-feira (21), que agradeceu o carinho recebido e revelou que a modelo faz parte da sua história.
"Obrigada porque você faz parte da minha história e sou muito grata a Jesus pela sua vida! Fiquei feliz em te ver bem", escreveu Danielle, que hoje é costureira e missionária.
Nos comentários, Andressa Urach deixou um recado para Danielle: "Linda. Que Deus abençoe você". A postagem já conta com mais de 3,5 mil curtidas.
O encontro aconteceu poucos dias após Andressa Urach deixar a clínica psiquiátrica em que estava internada após ter um surto psicótico. Segundo Danielle, nada foi combinado.
"O Senhor me levou até Porto Alegre e, sem a gente programar, Jesus preparou esse encontro maravilhoso e lindo porque Ele é fiel! Muito obrigada, em nome de Jesus, Andressa Urach, por ter me recebido com tanto amor e carinho, mesmo diante de tudo que está acontecendo", agradeceu a costureira.
Nazário ainda mandou forças para que Urach não desista de suas lutas. "Você uma guerreira de Cristo que, mesmo com tantas lutas e investidas do inimigo, ainda continua crendo que o Senhor Jesus é maior do que isso tudo! Nunca desista", escreveu Danielle.