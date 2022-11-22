Ex-prostituta mais famosa do ES encontra com Andressa Urach

Ex-prostituta capixaba, Danielle Nazário posa com Andressa Urach Crédito: Instagram/@daninazarioo

"Obrigada porque você faz parte da minha história e sou muito grata a Jesus pela sua vida! Fiquei feliz em te ver bem", escreveu Danielle, que hoje é costureira e missionária.

Nos comentários, Andressa Urach deixou um recado para Danielle: "Linda. Que Deus abençoe você". A postagem já conta com mais de 3,5 mil curtidas.

"O Senhor me levou até Porto Alegre e, sem a gente programar, Jesus preparou esse encontro maravilhoso e lindo porque Ele é fiel! Muito obrigada, em nome de Jesus, Andressa Urach, por ter me recebido com tanto amor e carinho, mesmo diante de tudo que está acontecendo", agradeceu a costureira.