Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Marido posta suposto áudio de Andressa Urach sugerindo sacrificar o filho

Thiago Lopes fez uma série de postagens no Instagram se defendendo das acusações feitas pela sogra, Marisete de Faveri
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 18:40

Thiago Lopes e Andressa Urach
Thiago Lopes e Andressa urach Crédito: Instagram/@tnlopes10
A polêmica envolvendo Thiago Lopes e Marisete de Faveri, marido e mãe de Andressa Urach, respectivamente, ganhou mais um capítulo. Nesta quarta-feira (16), o pai do Leon, de 9 meses, fez uma série de postagens no Instagram se defendendo das acusações feitas pela sogra. Um dos stories compartilhados mostra um suposto áudio de Andressa sugerindo sacrificar o filho caçula.
"Um dos trechos propondo o sacrifício do meu filho. Tenho mais de 30 min de pura insensatez. Esse risco que eu, a minha mãe e o meu filho passamos não era pra ter ocorrido se ela tivesse sido internada em Porto Alegre, nos primeiros sinais do surto. Imagina o que ocorreria se eu não estivesse em casa?", postou Thiago.
Vale lembrar que o marido da modelo publicou um vídeo em seu canal do YouTube, no último domingo (13), revelando que Andressa está internada na ala psiquiátrica de um hospital há cerca de duas semanas em Porto Alegre.
Nos stories, Thiago continuou rebatendo Marisete e ainda acusou a sogra de mentir sobre o uso do medicamento da esposa. “Quem não tem compromisso com a verdade tenta fazer acordo de como mentir. Cada um com suas versões. Ainda bem que me preveni dessa família doentia. Só quero distância. Disse que eu estava privando a Andressa da medicação dela. Agora me responda: quem priva Andressa Urach de alguma coisa?", escreveu.
Marido de Andressa Urach publica suposto áudio em que ela sugere entregar filho a sacrifício
Marido de Andressa Urach publica suposto áudio em que ela sugere entregar filho a sacrifício Crédito: Instagram/@tnlopes10
"Por aí vocês percebem um vídeo recheado de mentiras, pelo histórico você conhece a pessoa. Que tipo de mãe usufrui dos benefícios da prostituição da própria filha?", continuou Thiago.
Na sequência, o marido da ex-Fazenda afirmou que a esposa não estava com depressão pós-parto e ainda mandou um recado para as pessoas solteiras. Segundo ele, é preciso tomar cuidado antes de entrar na família do parceiro.
"Aviso aos solteiros: tomem bastante cuidado na família que vocês estão entrando. Não comentam o mesmo erro que eu. Percebem por que Andressa Urach teve tantos problemas na infância que vieram a tirá-la do eixo hoje? Andressa não estava com depressão pós-parto e todo mundo sabe. Mais uma mentira", falou.
Thiago continuou o desabafo. "Nossa, como existe gente ruim e sem princípios. Chega a ser inacreditável. Adivinha quem não deixou a Andressa passar por tratamento e internação? Por isso ela veio surtar aqui em casa colocando a vida do meu filho em risco. Quanta irresponsabilidade de uma mãe".
O pai de Leon ainda compartilhou prints de conversas com Marisete sobre o estado de saúde de Andressa Urach. Thiago afirma que sua sogra sugeriu tentar curar a modelo na Igreja Universal.
"A Andressa só está internada e recebendo tratamento adequado por causa de quem? A Andressa está precisando de tratamento e olha o que o fanatismo faz. E agora vem rasgar a boca falando que agora a Andressa está passando por tratamento adequado. Captaram a falsidade, pois antes ela havia falado que tinha que levar a Andressa para a Universal. E não permitiu a internação dela em Porto Alegre. Entenderam por que eu estava tão tranquilo, apesar dos ataques?", ressaltou.

INÍCIO DA TRETA

O B.O. começou quando Thiago decidiu dar sua versão para os problemas da mulher. "Ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac (personagem bíblico), que (eu) oferecesse o sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não tive outra opção. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou quando a Andressa chegou ao hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade", disse Lopes.
Após a publicação de Thiago, a mãe de Andressa rebateu o genro. No Instagram, a avó de Leon discordou da versão contada pelo marido da filha e decidiu dar sua própria versão dos fatos.
"É fácil dizer por aí que ela surtou. Difícil é você falar a verdade. Que ela surtou porque você mentiu, enganou e brincou com ela. Quando for dar sua versão, conta o motivo também”, relatou Marisete.

Veja Também

Andressa Urach é internada após sugerir "sacrificar o filho", diz marido

Thalita Carauta e Rodrigo Sant'Anna rompem amizade após 20 anos juntos, diz jornal

Shakira não aceita cantar na abertura da Copa do Mundo do Catar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Andressa Urach Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados