Marido posta suposto áudio de Andressa Urach sugerindo sacrificar o filho

Thiago Lopes e Andressa urach Crédito: Instagram/@tnlopes10

A polêmica envolvendo Thiago Lopes e Marisete de Faveri, marido e mãe de Andressa Urach, respectivamente, ganhou mais um capítulo. Nesta quarta-feira (16), o pai do Leon, de 9 meses, fez uma série de postagens no Instagram se defendendo das acusações feitas pela sogra. Um dos stories compartilhados mostra um suposto áudio de Andressa sugerindo sacrificar o filho caçula.

"Um dos trechos propondo o sacrifício do meu filho. Tenho mais de 30 min de pura insensatez. Esse risco que eu, a minha mãe e o meu filho passamos não era pra ter ocorrido se ela tivesse sido internada em Porto Alegre, nos primeiros sinais do surto. Imagina o que ocorreria se eu não estivesse em casa?", postou Thiago.

Nos stories, Thiago continuou rebatendo Marisete e ainda acusou a sogra de mentir sobre o uso do medicamento da esposa. “Quem não tem compromisso com a verdade tenta fazer acordo de como mentir. Cada um com suas versões. Ainda bem que me preveni dessa família doentia. Só quero distância. Disse que eu estava privando a Andressa da medicação dela. Agora me responda: quem priva Andressa Urach de alguma coisa?", escreveu.

Marido de Andressa Urach publica suposto áudio em que ela sugere entregar filho a sacrifício Crédito: Instagram/@tnlopes10

"Por aí vocês percebem um vídeo recheado de mentiras, pelo histórico você conhece a pessoa. Que tipo de mãe usufrui dos benefícios da prostituição da própria filha?", continuou Thiago.

Na sequência, o marido da ex-Fazenda afirmou que a esposa não estava com depressão pós-parto e ainda mandou um recado para as pessoas solteiras. Segundo ele, é preciso tomar cuidado antes de entrar na família do parceiro.

"Aviso aos solteiros: tomem bastante cuidado na família que vocês estão entrando. Não comentam o mesmo erro que eu. Percebem por que Andressa Urach teve tantos problemas na infância que vieram a tirá-la do eixo hoje? Andressa não estava com depressão pós-parto e todo mundo sabe. Mais uma mentira", falou.

Thiago continuou o desabafo. "Nossa, como existe gente ruim e sem princípios. Chega a ser inacreditável. Adivinha quem não deixou a Andressa passar por tratamento e internação? Por isso ela veio surtar aqui em casa colocando a vida do meu filho em risco. Quanta irresponsabilidade de uma mãe".

O pai de Leon ainda compartilhou prints de conversas com Marisete sobre o estado de saúde de Andressa Urach. Thiago afirma que sua sogra sugeriu tentar curar a modelo na Igreja Universal.

"A Andressa só está internada e recebendo tratamento adequado por causa de quem? A Andressa está precisando de tratamento e olha o que o fanatismo faz. E agora vem rasgar a boca falando que agora a Andressa está passando por tratamento adequado. Captaram a falsidade, pois antes ela havia falado que tinha que levar a Andressa para a Universal. E não permitiu a internação dela em Porto Alegre. Entenderam por que eu estava tão tranquilo, apesar dos ataques?", ressaltou.

INÍCIO DA TRETA

O B.O. começou quando Thiago decidiu dar sua versão para os problemas da mulher. "Ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac (personagem bíblico), que (eu) oferecesse o sacrifício do Leon. São coisas totalmente desconexas da realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar, mas não tive outra opção. Não é um diagnóstico, mas foi o que a médica relatou quando a Andressa chegou ao hospital e ainda estava com uma certa desconexão com a realidade", disse Lopes.

Após a publicação de Thiago, a mãe de Andressa rebateu o genro. No Instagram, a avó de Leon discordou da versão contada pelo marido da filha e decidiu dar sua própria versão dos fatos.