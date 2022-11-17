Thalita Carauta e Rodrigo Sant'Anna rompem amizade após 20 anos juntos, diz jornal

Parece que Rodrigo Sant'Anna e Thalita Carauta romperam a amizade. Segundo o jornal Extra, o fim da amizade pegou de surpresa os amigos da dupla, que faz sucesso na TV há mais de 10 anos.
De acordo com a publicação, Thalita e Rodrigo pararam inclusive de se seguir no Instagram e o motivo do fim da amizade é um mistério. Os atores eram amigos a mais de 20 anos e se conheceram bem antes de encenarem os personagens Valéria e Janete, no Zorra Total (Globo), há 10 anos.
Atualmente, Thalita interpreta Mauritânia Carvalho, na novela original Globoplay "Todas as Flores", enquanto Rodrigo segue com as gravações da segunda temporada da série "A Sogra Que Te Pariu", da Netflix.