Thalita Carauta e Rodrigo Sant'Anna rompem amizade após 20 anos juntos, diz jornal

Thalita Carauta e Rodrigo Sant'Anna como a icônica dupla Valéria e Janete Crédito: Reprodução Extra/ Alex Carvalho

Parece que Rodrigo Sant'Anna e Thalita Carauta romperam a amizade. Segundo o jornal Extra, o fim da amizade pegou de surpresa os amigos da dupla, que faz sucesso na TV há mais de 10 anos.

De acordo com a publicação, Thalita e Rodrigo pararam inclusive de se seguir no Instagram e o motivo do fim da amizade é um mistério. Os atores eram amigos a mais de 20 anos e se conheceram bem antes de encenarem os personagens Valéria e Janete, no Zorra Total (Globo), há 10 anos.