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  • Thalita Carauta e Rodrigo Sant'Anna rompem amizade após 20 anos juntos, diz jornal
Após 20 anos

Thalita Carauta e Rodrigo Sant'Anna rompem amizade após 20 anos juntos, diz jornal

Amigos desde antes da fama, a dupla fez muito sucesso como a dupla Valéria e Janete no programa Zorra Total na Rede Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 14:27

Thalita Carauta e Rodrigo Sant'Anna como a icônica dupla Valéria e Janete
Thalita Carauta e Rodrigo Sant'Anna como a icônica dupla Valéria e Janete Crédito: Reprodução Extra/ Alex Carvalho
Parece que Rodrigo Sant'Anna e Thalita Carauta romperam a amizade. Segundo o jornal Extra, o fim da amizade pegou de surpresa os amigos da dupla, que faz sucesso na TV há mais de 10 anos.
De acordo com a publicação, Thalita e Rodrigo pararam inclusive de se seguir no Instagram e o motivo do fim da amizade é um mistério. Os atores eram amigos a mais de 20 anos e se conheceram bem antes de encenarem os personagens Valéria e Janete, no Zorra Total (Globo), há 10 anos.
Atualmente, Thalita interpreta Mauritânia Carvalho, na novela original Globoplay "Todas as Flores", enquanto Rodrigo segue com as gravações da segunda temporada da série "A Sogra Que Te Pariu", da Netflix.

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