José de Abreu integra três ações coletivas contra Cássia Kis por homofobia

José de Abreu integra três ações coletivas contra Cássia Kis Crédito: Mathilde Missioneiro/Greg Salibian/Folhapress

José de Abreu compartilhou no seu perfil do Instagram que entrou com três ações processuais contra Cássia Kis após as falas homofóbicas da atriz durante entrevista à jornalista Leda Nagle no final de outubro. O ator, que é pai de uma filha trans, Bia, disse que fica "tenso" quando ela vem para o Brasil e condenou as falas da colega de profissão, reiterando que trabalha "num meio onde a grande maioria é LGBT".

"Fiquei muito chocado, triste com o que a Cássia falou, porque tenho uma preocupação grande com a minha filha. Ela mora na Califórnia, que é um local super aberto, mas quando vem pra cá, fico bastante tenso, porque o Brasil é o país que mais mata trans", disse.

O ator está sendo representado pela advogada Luanda Pires, especialista em Direito Antidiscriminatório e presidente da Associação Brasileira de Mulheres LBTIs, que explicou como funcionam as ações.