De 16 programas por dia a conversão: a história da ex-prostituta mais famosa do ES

Terceira Ponte, 2014. O outdoor de uma loira sensual, com próteses de silicone nos seios e no bumbum, divulgando serviços de prostituição, causa alvoroço no Espírito Santo. Ana Julia, nome fictício, estampava a publicação. Sete anos depois, a vida de Danielle Nazario, 34 anos, é outra. "Deus mudou a minha história", afirma.
Com cabelos castanhos, sem maquiagem e recém-operada após tirar as próteses de silicone dos seios e dos glúteos, ela chega para a entrevista. Vestindo uma túnica, com praticamente todo o corpo coberto, Danielle conta como foi o processo de conversão, desde que teve um encontro pessoal com Jesus. "Eu não tinha paz", afirmou.
De 16 programas em único dia para uma vida simples de costureira e missionária, a capixaba de Cariacica lembra qual foi o ponto de virada para sair da prostituição e quem eram os seus clientes.
Também revela como surgiu a personagem Ana Julia, quanto ganhava e que fim levou o dinheiro. Uso de drogas, sonhos e como é vista dentro da igreja fazem parte da conversa com a ex-garota de programa mais famosa do Espírito Santo.