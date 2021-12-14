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Vaquinha

Anderson Freire ajuda a pagar retirada de silicone de ex-prostituta no ES

Danielle Nazario, que operou nesta segunda, fez uma vaquinha e recebeu ajuda do cantor; uma amiga contribuiu com a maior parte do valor da cirurgia
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

14 dez 2021 às 13:39

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 13:39

Anderson Freire e Danielle
Danielle Nazario e Anderson Freire Crédito: Arquivo Pessoal/Danielle Nazario
O cantor gospel Anderson Freire contribuiu com a vaquinha para que a costureira Danielle Nazario, 34 anos, conseguisse tirar as próteses de silicone. Ela, que já atuou como prostituta de luxo, passou a frequentar a igreja evangélica, largou a profissão e decidiu tirar as próteses.
Danielle morava em Cariacica com a família, mas, desde novembro, foi para a Bahia. Agora, ela retornou para a Grande Vitória para fazer a cirurgia e operou nesta segunda-feira (13). Na manhã desta terça-feira (14), ela teve alta hospitalar.
"Eu estou muito feliz, muito grata a Deus. Saiu um peso de mim"
Danielle Nazario - Costureira 

VAQUINHA

A vaquinha foi lançada em agosto deste ano. “Tinha as próteses há mais de 10 anos, sentia muita dor nas costas e era uma coisa que me ligava ao passado. Fui fazendo exames, as pessoas foram ajudando. E, em setembro, descobri que tinha um nódulo no seio esquerdo, mas continuei com a vaquinha. O nódulo sumiu”, contou.
Logo no início da campanha para arrecadar o dinheiro, o cantor Anderson Freire ajudou com quase R$ 2 mil, mas uma amiga de Danielle, a comerciante Fernanda Machado, ajudou com a maioria do valor.
"Do dia pra noite, ela entrou em contato comigo e me abençoou com R$ 15 mil e o Anderson com R$ 1,9 mil. A cirurgia custou R$ 11,5 mil, mas tive os custos com outros exames e ainda tirei o dízimo de parte da doações”, afirmou. 
Anderson ficou sabendo da vaquinha por meio de amigos. “Ajudei porque ela se converteu no caminho do Senhor e colaborei assim como outras pessoas. Foi uma ajuda natural, como em outros tempos contribui com outras ações. Estou muito feliz que ela tenha alcançado o objetivo dela”, disse.
"Fico feliz dela estar bem, não só de ter tirado o silicone. Ali é uma cura interior. É um momento muito importante pra Danielle, dela estar recuperada de tudo que fez mal à mente e ao corpo dela"
Anderson Freire - Cantor
"Eu vejo que ela superou tudo isso, a gente precisa apoiar. Eu apoiei com todo coração”, finalizou Freire.

PASSADO COMO PROSTITUTA DE LUXO 

O antes e depois de Danielle Nazário: como a ex-garota de programa Ana Julia (esq.) e atualmente (dir.)
O antes e depois de Danielle Nazário: como a ex-garota de programa Ana Julia (esq.) e atualmente (dir.) Crédito: Guilherme Ferrari e Arquivo Pessoal
Danielle contou que durante sete anos atuou como prostituta de luxo na Grande Vitória e em outros Estados, mas há pouco mais de cinco anos decidiu que iria parar. Ela chegou a faturar R$ 60 mil por mês.
"Foi por querer me converter, pois Deus tinha um chamado, sentia muito vazio na alma. Deus mudou a minha vida verdadeiramente. Fui vender churrasquinho e recomecei tudo de novo. Deus fez muitos milagres na minha vida", afirmou.

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