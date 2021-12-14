Anderson Freire ajuda a pagar retirada de silicone de ex-prostituta no ES

Danielle Nazario e Anderson Freire Crédito: Arquivo Pessoal/Danielle Nazario

O cantor gospel Anderson Freire contribuiu com a vaquinha para que a costureira Danielle Nazario, 34 anos, conseguisse tirar as próteses de silicone. Ela, que já atuou como prostituta de luxo, passou a frequentar a igreja evangélica, largou a profissão e decidiu tirar as próteses.

Danielle morava em Cariacica com a família, mas, desde novembro, foi para a Bahia. Agora, ela retornou para a Grande Vitória para fazer a cirurgia e operou nesta segunda-feira (13). Na manhã desta terça-feira (14), ela teve alta hospitalar.

"Eu estou muito feliz, muito grata a Deus. Saiu um peso de mim" Danielle Nazario - Costureira

VAQUINHA

A vaquinha foi lançada em agosto deste ano. “Tinha as próteses há mais de 10 anos, sentia muita dor nas costas e era uma coisa que me ligava ao passado. Fui fazendo exames, as pessoas foram ajudando. E, em setembro, descobri que tinha um nódulo no seio esquerdo, mas continuei com a vaquinha. O nódulo sumiu”, contou.

Logo no início da campanha para arrecadar o dinheiro, o cantor Anderson Freire ajudou com quase R$ 2 mil, mas uma amiga de Danielle, a comerciante Fernanda Machado, ajudou com a maioria do valor.

"Do dia pra noite, ela entrou em contato comigo e me abençoou com R$ 15 mil e o Anderson com R$ 1,9 mil. A cirurgia custou R$ 11,5 mil, mas tive os custos com outros exames e ainda tirei o dízimo de parte da doações”, afirmou.

Anderson ficou sabendo da vaquinha por meio de amigos. “Ajudei porque ela se converteu no caminho do Senhor e colaborei assim como outras pessoas. Foi uma ajuda natural, como em outros tempos contribui com outras ações. Estou muito feliz que ela tenha alcançado o objetivo dela”, disse.

"Fico feliz dela estar bem, não só de ter tirado o silicone. Ali é uma cura interior. É um momento muito importante pra Danielle, dela estar recuperada de tudo que fez mal à mente e ao corpo dela" Anderson Freire - Cantor

"Eu vejo que ela superou tudo isso, a gente precisa apoiar. Eu apoiei com todo coração”, finalizou Freire.

PASSADO COMO PROSTITUTA DE LUXO

O antes e depois de Danielle Nazário: como a ex-garota de programa Ana Julia (esq.) e atualmente (dir.) Crédito: Guilherme Ferrari e Arquivo Pessoal

Danielle contou que durante sete anos atuou como prostituta de luxo na Grande Vitória e em outros Estados, mas há pouco mais de cinco anos decidiu que iria parar. Ela chegou a faturar R$ 60 mil por mês.