Mãe da menina Alice espera um menino: "Emanuel veio salvar a minha vida"

" Tenho tanta fé em Deus que isso que mantém viva, que me fortalece. Olho pra mim e não me vejo uma mulher forte, porque vivo aos cantos chorando, mas, ao mesmo tempo, levanto todo dia, tenho força para orar, tenho forças para louvar, para ajudar as pessoas que precisam, e isso me faz bem. Talvez o propósito foi esse: eu passar por isso pra contar a minha história para essas pessoas que precisam ouvir a experiência que Deus está fazendo na minha vida. Usar o consolo que fez e está fazendo. Deus está me abençoando muito. Deus envia anjos para te acalentar, te abraçar, te dar amor, te dar carinho. E isso é muito importante"