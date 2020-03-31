Um ano após morte de Théo, mãe diz a pais: "Aproveitem o tempo"

É um momento de união, não de ódio. Cadê o amor? Aproveitem o máximo o tempo que vocês têm para ficar um com o outro. O dia de amanhã não pertence a ninguém. A gente pode não estar aqui amanhã. Não perca tempo com bobagens de internet. A internet aproxima, mas, às vezes, as pessoas estão dentro de casa falando com outras que estão na rua e quando estão na rua falam com quem está em casa. Acho que é um momento de união, de demonstrar amor e carinho. É o momento de aproveitar esse tempo que, de certa forma, Deus está nos dando, para ficar em família. Aproveitem o pai e a mãe, a esposa e o esposo, principalmente os filhos. Porque os filhos não são nossos. Enquanto eles estiverem com vocês, aproveitem: brinquem, rolem no chão, façam dancinha, fiquem cansados agora, mas não se arrependam depois de não terem feito, porque é um tempo muito precioso. E as pessoas estão tendo tempo para ficar com os filhos. Aproveitem enquanto é tempo. É o momento de olhar nos olhos e dizer o quanto ama!