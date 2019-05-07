Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Surto em creche: vírus também foi encontrado nas investigações
Praia da Costa

Surto em creche: vírus também foi encontrado nas investigações

Segundo a secretaria de Saúde de Vila Velha, além da bactéria E.Coli, divulgada anteriormente como causadora do surto, vítimas que tiveram diarreia estava com o chamado norovírus
Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

07 mai 2019 às 17:46

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 17:46

Técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha em vistoria na creche, em abril Crédito: Natalia Bourguignon | Arquivo | Gazeta Online
O surto na creche particular Praia Baby, na Praia da Costa, em Vila Velha, também foi provocado pela contaminação por um vírus que não é muito comum no Brasil, o norovírus. Anteriormente, a bactéria E.Coli, encontrada em torneiras e em amostras de água na unidade havia sido apontada como única causadora do surto.
Pelo menos 11 das 37 vítimas que apresentaram diarreia aguda foram contaminadas pelo vírus e nove pela bactéria E.coli, sendo que duas delas pelo tipo mais grave. Segundo o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), os 37 casos, 21 pessoas se tratam de crianças, e 16 de adultos. Ainda não se sabe se essas vítimas foram infectadas pelos dois agentes causadores ao mesmo tempo (vírus e bactéria). Até o momento há apenas a confirmação de que os exames do menino Theo, de 2 anos, que morreu, apresentaram o vírus e também a bactéria.
> Creche cumpre exigências e reabre as portas
As informações foram apresentadas nesta terça-feira (7) por membros das secretarias estadual e municipal de Saúde em reunião na Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. O grupo de trabalho ainda não conseguiu identificar, no entanto, a origem do surto, embora afirme categoricamente que ele ficou restrito à creche, o que afasta, por exemplo, a possibilidade de contaminação pela água distribuída pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan).
Crédito: Gazeta Online
Para o diretor geral do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, Rodrigo Rodrigues, a hipótese mais provável é de que a contaminação, tanto pelo vírus quanto pela bactéria, tenha entrado na creche com alguma pessoa contaminada, mas que não apresentava sintomas. Rodrigo afirma que o vírus pode ser transmitido pelo vômito, principal característica de uma pessoa infectada, ou por alimentos e água contaminados.
> Fungo fatal se espalha por hospitais no mundo
Nos primeiros dias após o surto foi divulgado o descobrimento da bactéria E.Coli em uma fábrica de cerveja artesanal, que funcionava nos fundos da creche. Depois foi revelado que os exames apontaram que a E. Coli também foi encontrada em amostras de água da torneira do refeitório e na água do reservatório do chafariz usado para recreação das crianças na creche.
No entanto, as investigações não conseguiram concluir se a bactéria encontrada na creche é a mesma que contaminou crianças, funcionários e parentes. Entre as dificuldades para se chegar a essa conclusão, estão os fatos da creche ter sido higienizada antes da coleta de material e da maioria das vítimas ter sido tratada com antibióticos antes da coleta de amostras.
> As lições de vida ensinadas pela 'Mãe do Theo'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cbn vitoria Praia da Costa reportagens Saúde Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados