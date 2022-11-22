Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality Show

'A Fazenda 14’: Xuxa defende Bárbara Borges e critica Deolane Bezerra

Atriz e participante do reality show da Record TV postou vídeo no qual advogada a ameaça de agressão física
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 14:52

A
A "Rainha dos Baixinhos", Xuxa e a advogada Dayanne Bezerra Crédito: Instagram @xuxamenegheloficial e @dradayanebezerra
Bárbara Borges, que participa de A Fazenda 14, vive dias intensos na sede do reality show da Record TV. Isso porque ela e Deolane Bezerra costumam protagonizar brigas acaloradas no programa. O perfil oficial da participante postou um vídeo no qual a advogada ameaça a atriz de agressão física. O objetivo era repudiar a atitude de Deolane.
"Já era um absurdo uma profissional do Direito ameaçar de agredir os participantes. Agora, além de prometer agredir a Babi, diz que 'não vai dar em nada', sugerindo que nada acontecerá com ela perante a Lei", escreveu a equipe da artista no seu perfil oficial do Instagram.
Xuxa Meneghel saiu em defesa de Babi. Nos comentários da publicação, ela disse que "todos deveriam" parar de seguir Deolane. "Deveriam colocá-la no freezer", completou.
O comentário gerou repercussão. A irmã da advogada, Dayanne, rebateu a apresentadora em um vídeo publicado no Instagram. "Nossa, gente, a Xuxa apareceu para defender a Paquita. Engraçado que quem está faz tempo no freezer é você. Nada que fez deu certo, todos os seus programas acabaram, zero audiência", disparou.
O perfil oficial de Babi aproveitou e publicou uma nota de repúdio. "Repudiamos toda e qualquer forma de agressão, seja ela verbal ou física", dizia o posicionamento.

Veja Também

Erasmo Carlos, o Tremendão, morre aos 81 anos

Emmy Internacional: 'Sex Education', 'Vigil' e 'Help' são destaques na premiação

Começa venda de novo lote de ingressos para shows do Harry Styles em SP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

A Fazenda Famosos Reality show Xuxa Xuxa Meneghel
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que os EUA planejam registrar homens automaticamente para alistamento militar obrigatório
A chocante imagem de 250 cães resgatados em sala de casa: 'Eles agora estão muito bem'
Imagem de destaque
Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados