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Começa venda de novo lote de ingressos para shows do Harry Styles em SP

Shows estavam programados para outubro de 2020, porém devido a pandemia foram remarcados para dezembro deste mês
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 17:33

Harry Styles no clipe de As It Was
Harry Styles no clipe de As It Was Crédito: Reprodução/YouTube
A plataforma Eventim Brasil liberou nesta segunda-feira, 21, mais ingressos para os shows do cantor Harry Styles nos dias 6, 13 e 14 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo. Os novos ingressos estão disponíveis no site.
A turnê Love On Tour vai passar pelo Brasil em dezembro de 2022 (São Paulo, Rio e Curitiba) e já estava com os ingressos esgotados. O ex-One Direction também aumentou a agenda nos Estados Unidos na semana passada. Ao todo, são 84 shows em 22 países.
  • São Paulo - 6 de dezembro - Allianz Parque (Últimos ingressos)
  • Rio de Janeiro - 8 de dezembro - Área Externa da Jeunesse Arena (Esgotado)
  • Curitiba - 10 de dezembro - Pedreira Paulo Leminski (Esgotado)
  • São Paulo - 13 de dezembro - Allianz Parque (Últimos ingressos)
  • São Paulo - 14 de dezembro - Allianz Parque (Últimos ingressos)
Incialmente, o plano era fazer os shows em outubro de 2020, mas a pandemia fez com que a turnê fosse suspensa.

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