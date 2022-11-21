Deborah Secco é criticada por look usado para comentar a Copa do Mundo

Deborah Secco é criticada por causa de look Crédito: Instagram/@dedesecco

A atriz Deborah Secco dividiu opiniões na web, neste domingo (20), por causa do look escolhido para comentar a Copa do Mundo 2022. A artista, que faz parte do time de famosos escalado para participar da cobertura do evento, apostou em um cropped customizado com a camisa oficial da emissora e uma calça baixa, deixando a calcinha aparente.

Nas redes sociais, vários internautas repercutiram negativamente a roupa de Deborah para sua primeira participação no programa “Tá na Copa", do SporTV. “Desculpa gente,mas não vejo necessidade de um look desse para comentar a Copa do Mundo. Achei biscoiteira, apesar de gostar dela”, disse uma internauta.

Desculpa gnt,mas não vejo necessidade de um look desse pra comentar copa do mundo. Achei biscoiteira, apesar de gostar dela. — Luh ? (@LuhAntunes09) November 21, 2022

"Profissionais de jornalismo esportivo estão todos ferrados. Nada contra você, você é linda, mas não é um figurino adequado para falar de esporte e Copa do Mundo. Você é inteligente, não precisa disso. Desculpa, mas dessa vez não tá legal", escreveu outro.