Deborah Secco é criticada por look usado para comentar a Copa do Mundo

A atriz Deborah Secco dividiu opiniões na web, neste domingo (20), por causa do look escolhido para comentar a Copa do Mundo 2022. A artista, que faz parte do time de famosos escalado para participar da cobertura do evento, apostou em um cropped customizado com a camisa oficial da emissora e uma calça baixa, deixando a calcinha aparente.
Nas redes sociais, vários internautas repercutiram negativamente a roupa de Deborah para sua primeira participação no programa “Tá na Copa", do SporTV. “Desculpa gente,mas não vejo necessidade de um look desse para comentar a Copa do Mundo. Achei biscoiteira, apesar de gostar dela”, disse uma internauta.
"Profissionais de jornalismo esportivo estão todos ferrados. Nada contra você, você é linda, mas não é um figurino adequado para falar de esporte e Copa do Mundo. Você é inteligente, não precisa disso. Desculpa, mas dessa vez não tá legal", escreveu outro.
Secco já havia mostrado o look escolhido para sua estreia anteriormente. Apesar dos comentários negativos, vários artistas aprovaram o visual da atriz. "Maravilhosa", disse Pabllo Vittar. "Que gata", escreveu Sabrina Sato. "Amei, lindona", postou Bárbara Coelho.