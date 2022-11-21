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Redes sociais

De Silva a Claudia Leitte, os famosos que abriram conta no Koo após rumores do fim do Twitter

Com a crise na plataforma do passarinho, internautas migram para uma rede social da criada na Índia; nome inusitado atrai brasileiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 16:27

Famosos engajam migração para a nova rede social, Koo
Famosos engajam migração para a nova rede social, Koo Crédito: Instagram/@felipeneto/Divulgação
Em meio à crise no Twitter, agravada após as mudanças promovidas pelo novo dono Elon Musk, um novo passarinho chegou ao pedaço. O Koo ganhou destaque nos últimos dias com uma leva de brasileiros criando contas no microblog produzido pelos indianos em 2020.
A migração dos usuários da rede do passarinho para o aplicativo Koo que, ironicamente, tem um "pintinho" como mascote, resultou em mais de 1 milhão de novos membros na plataforma nos últimos dois dias. Além do nome inusitado, as respostas rápidas e a interface simples de ser utilizada fez com que o aplicativo disparasse no "boca a boca" da internet.
E, claro, esse movimento foi impulsionado principalmente pelos influenciadores e famosos brasileiros. Nomes como Felipe Neto, Claudia Leitte, Babu Santana, o perfil de fofocas Choquei e até o capixaba Silva entraram para a nova plataforma. Veja as celebridades que já aderiram a nova moda e anunciaram o seu novo "Koo":

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