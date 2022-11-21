Integrantes do RBD se reencontram e fãs vão à loucura na web; confira

Elenco de RBD se reencontraram neste domingo (20) Crédito: Instagram/@christianchavezreal

Os fãs de Rebelde ganharam um presente na noite deste domingo (20). A cantora Anahí, eterna Mía Colucci, promoveu um reencontro especial com os integrantes do RBD em um jantar na sua casa. A reunião contou com a presença de Dulce María (36), Maite Perroni (39), Christian Chávez (39) e Christopher Uckermann (36).

A maior surpresa do encontro foi Dulce María, que não esteve presente com os colegas nas últimas ocasiões que se reuniram. Apenas Alfonso Herrera, também integrante principal do RBD, não foi ao jantar na casa de Anahí. Os indícios da reunião começaram quando a voz de "Sálvame" postou uma foto no Instagram com a música “Qué Hay Detrás”, sucesso do grupo.

As suspeitas ganharam ainda mais forças depois que Anahí compartilhou um story mostrando uma mesa de jantar arrumada. A legenda dizia: . “Não poderia estar mais feliz!”. Vale lembrar que o último encontro oficial com os integrantes aconteceu em 23 de dezembro de 2019, que contou inclusive com a presença de Alfonso.

Para acabar com o mistério, a anfitriã do jantar publicou uma foto com amigos. “Se isso não é amor, o que é então? INFINITO”, escreveu Anahí. Os demais integrantes do RBD também compartilharam o registro do encontro. “Somos família. Uma noite bonita escrita em nossos destinos”, disse Christopher Uckermann.

A repercussão do reencontro não poderia ter sido diferente nas redes sociais. Milhares de fãs comentaram sobre o jantar promovido por Anahí e já ficaram animados por uma “possível” tour do grupo. “Agora anunciem a Tour! Venham para o Brasil”, escreveu uma seguidora. “Jantar para falarem sobre a tour 2023 né? Fã de RBD não tem um segundo de paz. Socorro”, disse outra internauta.