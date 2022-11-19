Deborah Secco diz que está tentando segunda gravidez

Deborah Secco está tentando engravidar de seu segundo filho Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

A atriz Deborah Secco, de 42 anos, está tentando engravidar de seu segundo filho. Ela já é mãe de Maria Flor, de 6 anos. A artista, que é casada com Hugo Moura, confessou que está há mais de dois anos sem fazer uso de medicamento para tentar se tornar mamãe novamente. As informações foram publicadas no GShow.

"Estamos tentando, está difícil. Coloco a perna para cima, tô dessas. Dois anos sem remédio, mas a criança não vêm. Se não rolar, vamos adotar", disse a atriz.

A atriz ainda contou que a filha não tem gostado da conversa de ganhar um irmão. "Maria não quer, diz que quer a mãe só para ela, mas tenho certeza que vai gostar quando chegar a hora".