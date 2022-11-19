Jojo Todynho desiste de mansão de R$ 1 milhão e mostra obra na casa que comprou

Jojo Todynho desistiu de uma mansão avaliada em mais de R$ 1 milhão na Barra da Tijuca Crédito: Greg Salibian/Folhapress

A influenciadora digital Jojo Todynho mostrou as obras em sua nova casa no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A influenciadora digital comprou o imóvel depois de ter desistido de uma mansão avaliada em mais de R$ 1 milhão na Barra da Tijuca.

"Quando fui procurar casa para comprar em 2019, vi uma lindona de R$ 1 milhão e pouco. Depois, fiquei pensando: ‘Para quê eu vou dar tanto dinheiro numa casa na Barra, com IPTU caríssimo?", explicou ela, em entrevista ao jornal Extra.

Ela contou que passaram-se alguns meses e acabou achando outra casa maravilhosa, com mais de 1.000 metros quadrados. "E agora estou construindo um deck nesta. Só tem nove meses de pronta, estou ajustando. E não custou tão caro. Para o tamanho dela, paguei barato", acrescentou.