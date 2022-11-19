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'Paguei barato'

Jojo Todynho desiste de mansão de R$ 1 milhão e mostra obra na casa que comprou

A influenciadora digital comprou o imóvel depois de ter desistido de uma mansão avaliada em mais de R$ 1 milhão na Barra da Tijuca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 10:40

Jojo Todynho confirma que fará bariátrica
Jojo Todynho desistiu de uma mansão avaliada em mais de R$ 1 milhão na Barra da Tijuca Crédito: Greg Salibian/Folhapress
A influenciadora digital Jojo Todynho mostrou as obras em sua nova casa no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. A influenciadora digital comprou o imóvel depois de ter desistido de uma mansão avaliada em mais de R$ 1 milhão na Barra da Tijuca. 
"Quando fui procurar casa para comprar em 2019, vi uma lindona de R$ 1 milhão e pouco. Depois, fiquei pensando: ‘Para quê eu vou dar tanto dinheiro numa casa na Barra, com IPTU caríssimo?", explicou ela, em entrevista ao jornal Extra.
Ela contou que passaram-se alguns meses e acabou achando outra casa maravilhosa, com mais de 1.000 metros quadrados. "E agora estou construindo um deck nesta. Só tem nove meses de pronta, estou ajustando. E não custou tão caro. Para o tamanho dela, paguei barato", acrescentou.
Jojo ainda disse que não se deslumbra e também não vive de status. "Tenho uma Discovery, mas só porque é o carro que eu gosto. Não é pra chegar lá no meu bairro e me exibir: 'Olha aqui o meu carrão'. Eu tenho as coisas pra mim e não pra mostrar pros outros. Não sou exibida, não gosto dessas coisas. E não fico fantasiando: 'Ah, eu tenho que ter três carros na minha garagem'. Quem já passou sufoco, veio de baixo, da vida humilde, não se deslumbra assim", disse. 

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