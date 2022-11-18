Fábio Porchat viaja e esquece carro em aeroporto por dois dias

Fábio Porchat apresenta o Que História É Essa, Porchat? na Globo Crédito: Marcus Leoni/Folhapress

Que história é essa, Porchat? O humorista Fábio Porchat, de 39 anos, revelou aos seguidores um episódio inusitado, nesta quinta-feira (17). O apresentador contou que esqueceu seu carro no aeroporto por dois dias após uma viagem à trabalho entre o eixo Rio de Janeiro, onde mora, e São Paulo.

"Terça-feira [15] eu saí de casa de carro, fui para o Santos Dumont, peguei o avião para São Paulo. Trabalhei em São Paulo, voltei na quarta [16] para o Rio. Cheguei no aeroporto, chamei um táxi e fui para casa. Hoje [17] cedo fui sair de casa de novo e cadê o carro? Tá no Santos Dumont me esperando", escreveu.

Terça feira eu saí de casa de carro, fui pro Santos Dumont, peguei o avião pra SP.

Trabalhei em SP, voltei na quarta pro Rio. Cheguei no aeroporto, chamei um táxi e fui pra casa. Hoje cedo fui sair de casa de novo e cadê o carro?!

Tá no Santos Dumont me esperando. — Fabio Porchat (@FabioPorchat) November 18, 2022

"Tô indo lá buscar e provavelmente vou ter que financiar o valor do estacionamento", escreveu em seguida, fazendo uma piada sobre o valor da conta do estacionamento.

Tô indo lá buscar e provavelmente vou ter que financiar o valor do estacionamento. — Fabio Porchat (@FabioPorchat) November 18, 2022

Vários internautas riram da história de Porchat e compartilharam situações parecidas. “Meu tio foi ao banco de moto e voltou a pé, no dia seguinte ele deu queixa pelo roubo da moto e mandou trocar toda cerca elétrica e o alarme da casa. Foi ao banco e descobriu que a moto estava lá. Ele pegou a moto para ir embora e a polícia parou porque a placa estava constando roubo”, contou um seguidor.

Meu tio foi ao banco de moto e voltou a pé, no dia seguinte ele deu queixa pelo roubo da moto e mandou trocar toda cerca elétrica e o alarme da casa, foi no banco descobriu que a moto tava lá, pegou a moto pra ir embora a polícia parou pq a placa tava constando roubo+ — Alex Pai de 2 (@alexherege) November 18, 2022

“Meu cunhado foi pra um rolê e quando voltou o carro não estava mais onde deixou. Fez BO e acionou o seguro. Na semana seguinte, voltou no mesmo bar e viu o carro parado na rua. Ele tinha estacionado o carro em uma rua e procurou na errada. O carro ficou uma semana parado lá”, disse outro internauta.