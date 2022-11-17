Casimiro Miguel testa positivo para a covid-19 e adia casamento

Casimiro testou positivo para a covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram/@casimiro

Casimiro Miguel avisou aos fãs por meio de seu Instagram, nesta quinta-feira, 17, que precisou adiar seu casamento com a noiva, Anna Beatriz, após testar positivo para a covid-19.

"Fala, rapaziada, tudo bem? Eu estou aqui para fazer um comunicado não muito feliz. Meu casamento, que seria agora dia 19, o famoso sábado, não vai acontecer", iniciou o influencer.

Em tom de brincadeira, Casimiro disse que ele e a noiva, com quem está junto há cerca de oito anos, haviam terminado. Mas a noiva desmentiu ao fundo.

"Não, brincadeira, a gente não terminou. Ontem eu testei positivo para covid, e uma decisão nossa, que foi muito doída, mas foi melhor para todo mundo, para a saúde dos convidados", completou.