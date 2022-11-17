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Está medicado

Casimiro Miguel testa positivo para a covid-19 e adia casamento

Casimiro precisou adiar seu casamento com a noiva, Anna Beatriz,que seria no sábado, após testar positivo para a covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Novembro de 2022 às 18:37

Casimiro é um fenômeno da web
Casimiro testou positivo para a covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram/@casimiro
Casimiro Miguel avisou aos fãs por meio de seu Instagram, nesta quinta-feira, 17, que precisou adiar seu casamento com a noiva, Anna Beatriz, após testar positivo para a covid-19.
"Fala, rapaziada, tudo bem? Eu estou aqui para fazer um comunicado não muito feliz. Meu casamento, que seria agora dia 19, o famoso sábado, não vai acontecer", iniciou o influencer.
Em tom de brincadeira, Casimiro disse que ele e a noiva, com quem está junto há cerca de oito anos, haviam terminado. Mas a noiva desmentiu ao fundo.
"Não, brincadeira, a gente não terminou. Ontem eu testei positivo para covid, e uma decisão nossa, que foi muito doída, mas foi melhor para todo mundo, para a saúde dos convidados", completou.
Casimiro ainda disse que o casamento deve acontecer no próximo mês. O influencer finalizou afirmando que está bem, medicado e pretende se recuperar para a transmissão da Copa do Mundo deste ano.

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