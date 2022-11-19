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Ostentação

Richarlison leva colares de R$ 150 mil para a Copa do Mundo

Os colares cravejados de brilhantes em ouro branco, bem grossos, são uma febre entre os jogadores de futebol
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 09:17

Richarlison leva colares para a Copa do Mundo
Richarlison leva colares de R$ 150 mil para a Copa do Mundo Crédito: Reprodução @Richarlison
A maioria dos jogadores da seleção brasileira de futebol estão sempre esbanjando estilo. Joias, tênis e roupas de marca, são alguns dos itens que chamam a atenção do público. Neymar, por exemplo, dá muita atenção à aparência, tem estilo marcante e é fã de peças de grife. Agora, a seleção se destaca com mais um estiloso. 
O capixaba Richarlison chega ao Catar, onde acontece a Copa do Mundo, com algumas joias. Além das roupas, o jogador levou dois colares no valor de R$ 150 mil. E dentro de uma malinha de mão de quase R$ 30 mil. As informações foram publicadas pelo jornal  Extra. 
Um dos colares custa R$ 100 mil e já apareceu algumas vezes no pescoço do jogador. Um outro, custou a metade. Em relação as peças de roupa, ele foi mais modesto. Na mala tinha uma calça, duas camisas, um casaco, dois tênis e um chinelo. 
A arrumação da mala de Richarlison foi mostrada no canal Ronaldo TV, no qual soube-se também que o jogador não usa perfume, só cremes. Vale lembrar que os colares cravejados de brilhantes em ouro branco, bem grossos, são uma febre entre os jogadores de futebol. 

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