Richarlison leva colares de R$ 150 mil para a Copa do Mundo Crédito: Reprodução @Richarlison

A maioria dos jogadores da seleção brasileira de futebol estão sempre esbanjando estilo. Joias, tênis e roupas de marca, são alguns dos itens que chamam a atenção do público. Neymar, por exemplo, dá muita atenção à aparência, tem estilo marcante e é fã de peças de grife. Agora, a seleção se destaca com mais um estiloso.

O capixaba Richarlison chega ao Catar, onde acontece a Copa do Mundo, com algumas joias. Além das roupas, o jogador levou dois colares no valor de R$ 150 mil. E dentro de uma malinha de mão de quase R$ 30 mil. As informações foram publicadas pelo jornal Extra.

Um dos colares custa R$ 100 mil e já apareceu algumas vezes no pescoço do jogador. Um outro, custou a metade. Em relação as peças de roupa, ele foi mais modesto. Na mala tinha uma calça, duas camisas, um casaco, dois tênis e um chinelo.