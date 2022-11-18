Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Repórter da Globo é agredido por mulher acusada de injúria racial na saída de audiência
Crime

Repórter da Globo é agredido por mulher acusada de injúria racial na saída de audiência

Agressão aconteceu nesta quinta (17), no Fórum de Niterói/RJ. Jornalista se pronunciou nas redes sociais, lamentando o ocorrido: "Não sei o que motiva o ódio"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 14:04

Erick Rianelli foi agredido pela defensora pública Cláudia Alvarim Barrozo
Erick Rianelli foi agredido pela defensora pública Cláudia Alvarim Barrozo Crédito: Reprodução/Instagram
Erick Rianelli, repórter da Rede Globo, foi agredido pela defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo nesta quinta-feira (17)O rapaz, no exercício da profissão, estava cobrindo a audiência de Barrozo, acusada de injúria racial após chamar um entregador de macaco, em abril deste ano. A agressão ocorreu no fórum de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Segundo informações do portal Yahoo, tendo como base imagens exibidas pelo SBT, após a audiência, Cláudia se desesperou ao perceber que estava sendo filmada e tentou dar um tapa em Erick Rianelli.
Antes da ação da defensora pública, sua filha, Ana Claudia Barroso Azevedo, bateu no rosto do repórter, chegando a jogar os óculos e o celular do rapaz no chão.
Além de agredir Rianelli, Claudia, conforme noticiou o portal, também tentou acertar um chute em um repórter do G1, presente no local. A defensora pública precisou ser contida por seu advogado. As imagens da agressão também estão circulando pelo Twitter. 
Nesta sexta-feira (18), Erick contou em sua rede social que foi à delegacia relatar o que aconteceu e denunciar a agressora. "Não sei o que motiva o ódio. Esse sentimento não faz parte da minha vida. Como cidadão e jornalista, fiz a minha parte. Fui à delegacia, relatei o que aconteceu. Recebi um tapa e uma chuva de carinho. Obrigado a todos pelas mensagens e pela preocupação. Sei que não estou sozinho!", contou Erick.
Erik recebeu o apoio de vários colegas de trabalho, incluindo o do marido, Pedro Figueiredo, também jornalista da Rede Globo. Pedro afirmou que o companheiro está bem após o ocorrido.
"Todo dia, ao sair para trabalhar, você espera voltar para casa em segurança, com sua integridade física preservada. E que o mesmo ocorra com quem você ama. Hoje o Erick foi agredido durante seu trabalho. A senhora Anna Claudia Alvarim Barrozo Azevedo desrespeitou não só o trabalho da imprensa, como a lei. Lesão corporal é crime. Felizmente foi leve e o Erick está bem. Mas, como marido e colega de trabalho, não posso achar normal situações como essa. Espero que a PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro), assim que provocada, faça a sua parte", escreveu Pedro.
A defesa de Claudia se pronunciou ao portal G1 sobre o caso que ela responde na Justiça e sobre o episódio na saída da audiência desta quinta-feira (17): "Em verdade, a audiência não foi adiada, ou seja, foi concluída de forma regular com a oitiva das testemunhas de acusação. Ainda, a requerimento da defesa, foi deferida pela juíza a prova pericial no vídeo que foi produzido por uma das supostas vítimas, a fim de verificar se o mesmo sofreu alguma edição, já que a defensora, em momento que antecedeu a gravação, tb foi agredida verbalmente pelo motorista, mas esse trecho não foi captado. A instrução prosseguirá futuramente com a oitiva das testemunhas de defesa, que já foi designada para fevereiro de 2023. Com relação ao episódio na saída da audiência, terei que melhor avaliar os acontecimentos e as circunstâncias em os fatos se deram."
*Com informações dos portais Yahoo e G1

Veja Também

Chris Hemsworth, o Thor, descobre que tem predisposição para o Alzheimer

Quais artistas aceitaram e quais se recusaram a tocar na Copa do Mundo do Catar?

Marido posta suposto áudio de Andressa Urach sugerindo sacrificar o filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Famosos Racismo Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados