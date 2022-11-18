Repórter da Globo é agredido por mulher acusada de injúria racial na saída de audiência

Erick Rianelli foi agredido pela defensora pública Cláudia Alvarim Barrozo Crédito: Reprodução/Instagram

Erick Rianelli, repórter da Rede Globo, foi agredido pela defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo nesta quinta-feira (17). O rapaz, no exercício da profissão, estava cobrindo a audiência de Barrozo, acusada de injúria racial após chamar um entregador de macaco, em abril deste ano. A agressão ocorreu no fórum de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo informações do portal Yahoo, tendo como base imagens exibidas pelo SBT, após a audiência, Cláudia se desesperou ao perceber que estava sendo filmada e tentou dar um tapa em Erick Rianelli.

Antes da ação da defensora pública, sua filha, Ana Claudia Barroso Azevedo, bateu no rosto do repórter, chegando a jogar os óculos e o celular do rapaz no chão.

Além de agredir Rianelli, Claudia, conforme noticiou o portal, também tentou acertar um chute em um repórter do G1, presente no local. A defensora pública precisou ser contida por seu advogado. As imagens da agressão também estão circulando pelo Twitter.

A defensora pública Cláudia Alvarim Barrozo, que chamou um entregador de macaco, agrediu jornalistas na saída do Fórum de Niterói, no Rio. A filha dela jogou no chão o celular e o óculos do repórter Erick Rianelli, da Globo. Cláudia precisou ser contida pelo advogado @sbtrio pic.twitter.com/hmmUToesaA — Diego Sangermano (@disangermano) November 17, 2022

Nesta sexta-feira (18), Erick contou em sua rede social que foi à delegacia relatar o que aconteceu e denunciar a agressora. "Não sei o que motiva o ódio. Esse sentimento não faz parte da minha vida. Como cidadão e jornalista, fiz a minha parte. Fui à delegacia, relatei o que aconteceu. Recebi um tapa e uma chuva de carinho. Obrigado a todos pelas mensagens e pela preocupação. Sei que não estou sozinho!", contou Erick.

Erik recebeu o apoio de vários colegas de trabalho, incluindo o do marido, Pedro Figueiredo, também jornalista da Rede Globo. Pedro afirmou que o companheiro está bem após o ocorrido.

"Todo dia, ao sair para trabalhar, você espera voltar para casa em segurança, com sua integridade física preservada. E que o mesmo ocorra com quem você ama. Hoje o Erick foi agredido durante seu trabalho. A senhora Anna Claudia Alvarim Barrozo Azevedo desrespeitou não só o trabalho da imprensa, como a lei. Lesão corporal é crime. Felizmente foi leve e o Erick está bem. Mas, como marido e colega de trabalho, não posso achar normal situações como essa. Espero que a PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro), assim que provocada, faça a sua parte", escreveu Pedro.

A defesa de Claudia se pronunciou ao portal G1 sobre o caso que ela responde na Justiça e sobre o episódio na saída da audiência desta quinta-feira (17): "Em verdade, a audiência não foi adiada, ou seja, foi concluída de forma regular com a oitiva das testemunhas de acusação. Ainda, a requerimento da defesa, foi deferida pela juíza a prova pericial no vídeo que foi produzido por uma das supostas vítimas, a fim de verificar se o mesmo sofreu alguma edição, já que a defensora, em momento que antecedeu a gravação, tb foi agredida verbalmente pelo motorista, mas esse trecho não foi captado. A instrução prosseguirá futuramente com a oitiva das testemunhas de defesa, que já foi designada para fevereiro de 2023. Com relação ao episódio na saída da audiência, terei que melhor avaliar os acontecimentos e as circunstâncias em os fatos se deram."