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Chris Hemsworth, o Thor, descobre que tem predisposição para o Alzheimer

Ator descobriu que tem predisposição genética para a doença durante gravação da sua nova série
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 13:42

Chris Hemsworth na estreia mundial de Thor: Amor e Trovão
Chris Hemsworth  Crédito: Janio Nazareth
O interprete do deus nórdico Thor, Chris Hemsworth descobriu durante as gravações da sua nova série, Sem Limites, lançada pelo National Geographic e disponível na Disney+, que tem uma predisposição genética para ser diagnosticado com Alzheimer - doença degenerativa que causa deterioração dos sistemas cognitivo e neurológico.
Em entrevista à revista americana Vanity Fair, o astro falou que o plano era que ele soubesse de todos os resultados referente aos exames médicos que fez para realizar em frente às câmeras e como ele poderia melhorar, mas não foi o que aconteceu.
"Peter Atita, que é o médico da longevidade naquele episódio e supervisiona grande parte do programa, ligou para Darren Aronofsky [criador do programa] e disse: ‘Não quero contar isso a ele na frente das câmeras’. Foi muito chocante porque ele me ligou e me contou", contou.
Casado com Elsa Pataky e pai de três filhos, o ator disse que haver casos na família, com o seu avô e disse também que o documentário ganhou um novo significado após a descoberta.
"A série, que inicialmente era uma exploração da longevidade e, é claro, deveria ser divertida, tornou-se ainda mais relevante e importante para mim, ainda mais comovente do que eu jamais pensei que seria. Foi um catalisador muito bom para mergulhar em tudo o que eu precisava fazer na prevenção. Não é um gene pré-determinista, mas é uma forte indicação", disse.

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