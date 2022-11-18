Trocar o Twitter pelo Koo? Conheça o novo passarinho do pedaço

A plataforma de microblog indiana Koo tem uma interface bastante parecida com o Twitter. O mascote, inclusive, também é um passarinho. Um dos focos do aplicativo indiano é “romper” a barreira da linguagem, possibilitando que os textos sejam traduzidos em múltiplos idiomas.
Reação dos internautas
O Koo está fazendo sucesso e é um dos assuntos mais comentados no seu principal concorrente. Mas, claro, a cacofonia gerada pelo nome é um prato cheio para os brasileiros, famosos nas redes sociais como os “zueiros” da internet. Quem já disparou uma série de mensagens com piadas de Koo, foi o influenciador Felipe Neto.
A apresentadora do podcast Modus Operandi do Globoplay Mabê Bonafé também fez questão de destacar sua presença na nova rede.
Um usuário notou a falta de alguém na nova rede e, segundo ele, um antigo boato foi confirmado.
E até o colunista de A Gazeta Rafael Braz deixou uma observação sobre a atividade jornalística.