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Trocar o Twitter pelo Koo? Conheça o novo passarinho do pedaço

Usuários começam a divulgar uma rede para substituir a página de Elon Musk e o nome da rede vira piada entre brasileiros
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

18 nov 2022 às 13:24

Publicado em 18 de Novembro de 2022 às 13:24

Nova rede chega para concorrer com Twitter
Usuários estão migrando para nova rede após crises no Twitter Crédito: Reprodução
Com crises e mais crises no Twitter - com direito até ao dono da rede, Elon Musk, postando imagem do 'enterro' da rede social - os usuários estão migrando para outras redes. Entre os brasileiros, a nova moda é o Koo.
A plataforma de microblog indiana Koo tem uma interface bastante parecida com o Twitter. O mascote, inclusive, também é um passarinho. Um dos focos do aplicativo indiano é “romper” a barreira da linguagem, possibilitando que os textos sejam traduzidos em múltiplos idiomas.

Reação dos internautas 

O Koo está fazendo sucesso e é um dos assuntos mais comentados no seu principal concorrente. Mas, claro, a cacofonia gerada pelo nome é um prato cheio para os brasileiros, famosos nas redes sociais como os “zueiros” da internet. Quem já disparou uma série de mensagens com piadas de Koo, foi o influenciador Felipe Neto.
A apresentadora do podcast Modus Operandi do Globoplay  Mabê Bonafé também fez questão de destacar sua presença na nova rede. 
Um usuário notou a falta de alguém na nova rede e, segundo ele, um antigo boato foi confirmado.
E até o colunista de A Gazeta Rafael Braz deixou uma observação sobre a atividade jornalística.

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