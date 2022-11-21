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Fim do casamento

Thais Gabelein anuncia separação de Pedro Leonardo em post após desabafo

Influenciadora disse que esse momento tem sido um dos “piores da sua vida” e que não está sendo fácil lidar com a situação.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Novembro de 2022 às 16:05

Chega ao fim o casamento entre Pedro Leonardo e Thais Gebelein
Chega ao fim o casamento entre Pedro Leonardo e Thais Gebelein Crédito: Instagram/@thais
O casamento entre Pedro Leonardo e Thais Gebelein chegou ao fim após 12 anos juntos. A influenciadora digital confirmou o término com o filho do cantor Leonardo, com quem tem duas filhas, através das redes sociais. Segundo ela, esse momento tem sido um dos “piores da sua vida” e que não está sendo fácil lidar com a situação.
Pedro Leonardo e Thais Gebelein não estão mais juntos
Pedro Leonardo e Thais Gebelein não estão mais juntos Crédito: Instagram/@thais
Nos stories, a loira já havia postado frases motivacionais horas antes do anúncio da separação. O texto continha conselhos para a vida: “1- não ser segunda opção; 2- tenha orgulho de você; 3- não implore por atenção; 4- seja a sua prioridade; 5- não fique onde você é ignorada e deixada de lado", diz o post.
Pedro Leonardo e Thais Gebelein não estão mais juntos
Pedro Leonardo e Thais Gebelein não estão mais juntos Crédito: Instagram/@thais
Vários internautas entenderam as frases como alguns dos motivos para o fim da união. "Pelo que ela postou, quis dizer que não era prioridade, e que não se deve implorar atenção e deu a entender outra coisa também que não vou falar. É só ir lá ver o story dela", disse um seguidor, que recebeu outros comentários de pessoas concordando: "Entendi isso também".
"Não deixe sua família ser destruída, lute para manter o que Deus abençoou", escreveu um internauta. "Perdeu uma grande mulher. Que essa fase passe e vocês voltem", comentou outra fã.
Também tiveram comentários defendendo Pedro. “Você nem sabe o que aconteceu. Ele é um grande homem também. Torço pelo casal e pela linda família que formaram", pontuou uma seguidora em resposta a outra internauta.

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