Emmy Internacional: 'Sex Education', 'Vigil' e 'Help' são destaques na premiação

Os produtores Jamie Campbell e Ben Taylor posam junto ao ator Asa Butterfield com a estatueta do Emmy de Melhor Comédia pela série "Sex Education", em 2022 Crédito: Reuters/Folhapress

O Emmy Internacional, premiação que reconhece a excelência de produções exclusivamente para a TV produzida em língua não inglesa, premiou seus vencedores na noite desta segunda-feira, 22, em Nova York, nos Estados Unidos.

O destaque foi para o Reino Unido, que venceu sete das 15 categorias em que estava concorrendo. A cerimônia, que também premia conteúdo de língua não inglesa produzido para TV americana, premiou Sex Education, disponível na Netflix, como a Melhor Série de Comédia, Vigil, para Melhor Série de Drama, e na categoria Filmes e Minisséries para TV, a produção Help foi a vencedora.

O Brasil recebeu três indicações, com Letícia Colin indicada na categoria de Melhor Atriz pelo seu papel em Onde Está Meu Coração, série original do Globoplay, mas a vencedora da noite foi Lou de Laâge, da França, por Le Bal des Folles. A novela das 18h, da TV Globo, Nos Tempos do Imperador, exibida entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, foi indicada como Melhor Telenovela No entanto, o vencedor da categoria foi YeonMo, da Coreia do Sul.

Completando a lista, O caso Evandro, também disponível no Globoplay, concorreu na categoria de Melhor Documentário, mas levou o prêmio foi o francês Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre. Este ano, foram 60 indicados de 23 países que concorrem em 15 categorias.

LISTA DE VENCEDORES DO EMMY INTERNACIONAL 2022