Emmy Internacional: 'Sex Education', 'Vigil' e 'Help' são destaques na premiação

O Emmy Internacional, premiação que reconhece a excelência de produções exclusivamente para a TV produzida em língua não inglesa, premiou seus vencedores na noite desta segunda-feira, 22, em Nova York, nos Estados Unidos.
O destaque foi para o Reino Unido, que venceu sete das 15 categorias em que estava concorrendo. A cerimônia, que também premia conteúdo de língua não inglesa produzido para TV americana, premiou Sex Education, disponível na Netflix, como a Melhor Série de Comédia, Vigil, para Melhor Série de Drama, e na categoria Filmes e Minisséries para TV, a produção Help foi a vencedora.
O Brasil recebeu três indicações, com Letícia Colin indicada na categoria de Melhor Atriz pelo seu papel em Onde Está Meu Coração, série original do Globoplay, mas a vencedora da noite foi Lou de Laâge, da França, por Le Bal des Folles. A novela das 18h, da TV Globo, Nos Tempos do Imperador, exibida entre agosto de 2021 e fevereiro de 2022, foi indicada como Melhor Telenovela No entanto, o vencedor da categoria foi YeonMo, da Coreia do Sul.
Completando a lista, O caso Evandro, também disponível no Globoplay, concorreu na categoria de Melhor Documentário, mas levou o prêmio foi o francês Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre. Este ano, foram 60 indicados de 23 países que concorrem em 15 categorias.
LISTA DE VENCEDORES DO EMMY INTERNACIONAL 2022
- Programação de arte: Freddie Mercury: The Final Act (Reino Unido)
- Entretenimento não roteirizado: Love On The Spectrum (Austrália)
- Atriz: Lou De Laâge, Le Bal Des Folles (França)
- Comédia: Sex Education (Reino Unido)
- Programa de horário nobre nos EUA em idioma estrangeiro: Buscando A Frida (EUA)
- Documentário de esporte: Queen Of Speed (Reino Unido)
- Infantil - Factual e entretenimento: My Better World (África do Sul)
- Infantil - Produção com atores: Kabam! (Holanda)
- Infantil - Animação: Shaun The Sheep: Flight Before Christmas (Reino Unido)
- Novela: Yeonmo (Coreia do Sul)
- Filmes e minisséries para TV: Help (Reino Unido)
- Série de curta duração: Rurangi (Nova Zelândia)
- Ator: Dougray Scott - Irvine Welsh’s Crime (Reino Unido)
- Documentário: Enfants De Daech, Les Damnés De La Guerre (França)
- Drama: Vigil (Reino Unido).