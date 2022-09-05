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Televisão

Barack Obama ganha Emmy por narrar série sobre parques nacionais

Ex-presidente americano já havia ganhado Grammy pelo audiolivro de suas memórias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Setembro de 2022 às 09:03

O ex-presidente Barack Obama na série de documentários da Netflix, Our Great National Parks
O ex-presidente Barack Obama na série de documentários da Netflix, Our Great National Parks Crédito: Netflix
O ex-presidente americano Barack Obama ganhou um Emmy no sábado, 3, para acompanhar seus dois Grammys. Ele ganhou o prêmio de melhor narrador por seu trabalho na série de documentários da Netflix, Our Great National Parks.
A série de cinco episódios, que apresenta parques nacionais de todo o mundo, é produzida pela produtora de Barack e Michelle Obama, Higher Ground.
Ele foi o maior nome em uma categoria repleta de indicados famosos para o prêmio entregue no Creative Arts Emmys de sábado à noite, incluindo Kareem Abdul-Jabbar, David Attenborough e Lupita Nyong'o.
Barack Obama é o segundo presidente a ter um Emmy. Dwight D. Eisenhower recebeu um prêmio Emmy especial em 1956.
Obama já ganhou o Grammy Awards por sua leitura do audiolivro de duas de suas memórias, A Audácia da Esperança e Uma Terra Prometida. Michelle Obama ganhou seu próprio Grammy por ler seu audiolivro Minha História, em 2020.
Com o prêmio, Barack Obama está a meio caminho de um EGOT.
EGOT refere-se a uma categoria especial de artistas que ganharam um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony. Até o momento, 17 pessoas conquistaram isso.
O falecido Chadwick Boseman também ganhou um Emmy por seu trabalho de voz, no sábado. O ator de Pantera Negra ganhou pela excelente narração de personagem para o programa de animação da Disney+ e Marvel Studios E se...?.

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