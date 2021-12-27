Gloria Maria diz ter 'crush' em Obama e que já namorou cinco ao mesmo tempo

A apresentadora Gloria Maria, 72, falou sobre o tratamento que enfrentou para curar um tumor no cérebro, diagnosticado em 2019. A jornalista revelou que chegou a ganhar 14 kg no período de recuperação, mas que depois eliminou 16 kg.
"Depois de ter inchado 14 kg no meu tratamento, tomando corticoide, graças a Deus eu consegui perder 16 kg. Estou magra, recuperada, bela, feliz com as minhas filhas e continuo me tratando, fazendo imunoterapia", disse ela em conversa com a socialite Narcisa Tamborindeguy, 55.
Gloria ainda afirma que pretende escrever um livro sobre o período em que passou pelo tratamento. "Eu estou vivendo a arte de viver o medo sem ter medo. A cada dia, para mim, é um momento de medo dessa minha recuperação", começou.
"A experiência que estou vivendo nesses últimos dois anos é uma experiência de um medo, um susto constante, porque um tumor no cérebro é uma coisa que assusta. A cada exame, a cada teste que você faz, você tem medo de um fragmento voltar", continua a apresentadora.
"É como se você estivesse vivendo numa forca o tempo inteiro. E se você tiver medo, você não vive. Então, eu tenho aprendido essa arte de viver sem ter medo do medo. E isso é um exercício diário", completou ela durante a live, que foi ao ar no Instagram de Narcisa, na última quinta-feira (23).
Ao longo da conversa, ela também relembrou de quando disse em entrevista a um podcast que já tinha namorado cinco pessoas em simultâneo. "Falei em um podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo, e todo mundo ficou chocado", disse.
"Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros", explicou a apresentadora. "Sofri e sofro todo o tipo de preconceito, mas eu não estou nem aí, porque sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca", completou Gloria.
Narcisa ainda perguntou qual personalidade a jornalista gostaria de entrevistar, e ela foi certeira na resposta. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. "Esse é realmente o crush da minha vida. A única coisa que eu queria ter antes de morrer é um dia inteiro com o Obama", afirmou a apresentadora.