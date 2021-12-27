Gloria Maria diz ter 'crush' em Obama e que já namorou cinco ao mesmo tempo

Gloria Maria, jornalista e apresentadora Crédito: Instagram/@gloriamariareal

A apresentadora Gloria Maria, 72, falou sobre o tratamento que enfrentou para curar um tumor no cérebro, diagnosticado em 2019. A jornalista revelou que chegou a ganhar 14 kg no período de recuperação, mas que depois eliminou 16 kg.

"Depois de ter inchado 14 kg no meu tratamento, tomando corticoide, graças a Deus eu consegui perder 16 kg. Estou magra, recuperada, bela, feliz com as minhas filhas e continuo me tratando, fazendo imunoterapia", disse ela em conversa com a socialite Narcisa Tamborindeguy, 55.

Gloria ainda afirma que pretende escrever um livro sobre o período em que passou pelo tratamento. "Eu estou vivendo a arte de viver o medo sem ter medo. A cada dia, para mim, é um momento de medo dessa minha recuperação", começou.

"A experiência que estou vivendo nesses últimos dois anos é uma experiência de um medo, um susto constante, porque um tumor no cérebro é uma coisa que assusta. A cada exame, a cada teste que você faz, você tem medo de um fragmento voltar", continua a apresentadora.

"É como se você estivesse vivendo numa forca o tempo inteiro. E se você tiver medo, você não vive. Então, eu tenho aprendido essa arte de viver sem ter medo do medo. E isso é um exercício diário", completou ela durante a live, que foi ao ar no Instagram de Narcisa, na última quinta-feira (23).

Ao longo da conversa, ela também relembrou de quando disse em entrevista a um podcast que já tinha namorado cinco pessoas em simultâneo. "Falei em um podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo, e todo mundo ficou chocado", disse.

"Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros", explicou a apresentadora. "Sofri e sofro todo o tipo de preconceito, mas eu não estou nem aí, porque sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca", completou Gloria.