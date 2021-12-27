Show dos Famosos: Gloria Groove é a vencedora da edição

A cantora Gloria Groove como Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/TV Globo

Gloria Groove foi a vencedora do Show dos Famosos, no Domingão com Huck, neste domingo (26).

A drag queen Gloria Groove foi a última artista a se apresentar e interpretou a cantora Jennifer Lopez, com os sucessos "Jenny from the Block", "Get Right" e "On the Floor". "É muito louco fazer isso aqui para vocês", disse a artista. "Aprendi muito aqui e não sou o mesmo artista que era quando entrei naquela porta."

A competição, que durou mais de três meses, também trouxe para a final Robson Nunes, Wanessa Camargo e Vitor Kley.

O apresentador Robson Nunes interpretou Wilson Simonal, com "País Tropical", "Tributo a Martin Luther King" e "Nem Vem Que Não Tem". Já o cantor Vitor Kley abriu a final e deu voz para a britânica Adele, vencedora de 15 Grammys, com o hit "Set Fire to the Rain".