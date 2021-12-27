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Show dos Famosos: Gloria Groove é a vencedora da edição

Cantora interpretou Jennifer Lopez, com um mix de seus sucessos. A competição, que durou mais de três meses, também trouxe para a final Robson Nunes, Wanessa Camargo e Vitor Kley.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 08:11

A cantora Gloria Groove como Jennifer Lopez
A cantora Gloria Groove como Jennifer Lopez Crédito: Reprodução/TV Globo
Gloria Groove foi a vencedora do Show dos Famosos, no Domingão com Huck, neste domingo (26).
A drag queen Gloria Groove foi a última artista a se apresentar e interpretou a cantora Jennifer Lopez, com os sucessos "Jenny from the Block", "Get Right" e "On the Floor". "É muito louco fazer isso aqui para vocês", disse a artista. "Aprendi muito aqui e não sou o mesmo artista que era quando entrei naquela porta."
A competição, que durou mais de três meses, também trouxe para a final Robson Nunes, Wanessa Camargo e Vitor Kley.
O apresentador Robson Nunes interpretou Wilson Simonal, com "País Tropical", "Tributo a Martin Luther King" e "Nem Vem Que Não Tem". Já o cantor Vitor Kley abriu a final e deu voz para a britânica Adele, vencedora de 15 Grammys, com o hit "Set Fire to the Rain".
A cantora Wanessa Camargo fez homenagem à Britney Spears interpretando a música "I'm a Slave 4 U" e incluiu uma cobra de verdade na apresentação, assim como a cantora fez na apresentação do Video Music Awards, premiação da MTV americana, em 2001.

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