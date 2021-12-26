Whindersson Nunes fará leilão de peças para ajudar vítimas das chuvas na Bahia

O comediante Whindersson Nunes avisou aos seguidores no Twitter que irá abrir um leilão com peças marcantes de sua carreira Crédito: Instagram/@lucianoalves19/@whinderssonnunes

O comediante Whindersson Nunes avisou aos seguidores no Twitter, neste sábado (25), que irá abrir um leilão com peças marcantes de sua carreira. A ação terá fins filantrópicos e o dinheiro arrecadado será destinado a aldeias indígenas que foram impactadas pelas chuvas na Bahia.

"Nos próximos dias vou liberar um site leiloando algumas pelas marcantes da minha vida, a roupa do primeiro show, a roupa de 'qual é a senha do Wi-Fi', e também a primeira guitarra que tive, e várias coisas", escreveu.

Segundo a Sudec (Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia), cerca de 66 municípios do estado estão em situação de emergência. O total de pessoas desabrigadas já passou de 4.000, enquanto mais de 11 mil foram desalojadas.

O humorista anunciou recentemente que dará uma pausa na carreira, após sair em sua última turnê, em 2022. "Eu amo estar no placo, mas eu já estive nele por quase 10 anos, rodei o Brasil e vi tantas pessoas, em tantas situações que eu fico constrangido quando alguém não tem 30 reais para dar risada junto com todos", continuou.