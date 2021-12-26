Maju Coutinho ganha promoção e substitui Fátima Bernardes na Globo

Maria Coutinho vai assumir o comando das transmissões dos desfiles de escolas de samba do Carnaval Crédito: Cesar Alves/Globo

A jornalista Maju Coutinho acaba de ganhar uma nova promoção na TV Globo. Após ser promovida para a vaga de Tadeu Schmidt no Fantástico, a âncora também vai assumir o comando das transmissões dos desfiles de escolas de samba do Carnaval na Rede Globo.

A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. A apresentadora Fátima Bernardes pediu à Globo para deixar a apresentação dos desfiles das escolas do Rio de Janeiro a partir de 2022.