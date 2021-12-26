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Carnaval 2022

Maju Coutinho ganha promoção e substitui Fátima Bernardes na Globo

A jornalista vai assumir o comando das transmissões dos desfiles de escolas de samba do Carnaval

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 10:14

A jornalista Maria Júlia Coutinho, a Maju, apresentadora do 'Jornal Hoje'
Maria Coutinho vai assumir o comando das transmissões dos desfiles de escolas de samba do Carnaval Crédito: Cesar Alves/Globo
A jornalista Maju Coutinho acaba de ganhar uma nova promoção na TV Globo. Após ser promovida para a vaga de Tadeu Schmidt no Fantástico, a âncora também vai assumir o comando das transmissões dos desfiles de escolas de samba do Carnaval na Rede Globo.
A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. A apresentadora Fátima Bernardes pediu à Globo para deixar a apresentação dos desfiles das escolas do Rio de Janeiro a partir de 2022.
Maju deve acompanhar o narrador Luís Roberto. Em São Paulo, o comando deve continuar com Chico Pinheiro e Michelle Barros.

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