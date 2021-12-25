Neymar compra mansão de R$ 20 milhões em SP; veja o imóvel

Neymar acada de comprar uma mansão luxuosa no Alphaville, uma área nobre de São Paulo. Crédito: Reprodução/Instagram/@@neymarjr

De férias no Brasil para comemorar o já tradicional 'Néyveillon', o jogador Neymar aproveitou a oportunidade para também investir o seu dinheiro. Ele acada de comprar uma mansão luxuosa no Alphaville, uma área nobre de São Paulo. Segundo informações do jornal Extra, o craque pegou as chaves do imóvel na última quinta-feira. A casa custou R$ 20 milhões.

O luxuoso imóvel tem mais de 1500 m² e seis suítes distribuídas em dois andares. O imóvel tem ainda quadra de squash, um elevador panorâmico, um confortável escritório e 20 vagas na garagem.

Há ainda uma piscina aquecida com um amplo espaço para curtir o dia. A casa é toda de vidros e com vistas panorâmicas. Ela também é totalmente automatizada com sistema de áudio, vídeo, iluminação, aquecimento da piscina, persianas e câmeras.

'NÉYVEILLON'