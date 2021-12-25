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Repercussão negativa

Irmã de Gabigol pede desculpas após dizer que 'santista não sai arrumado'

Dhiovanna Barbosa publicou na noite de sexta (24) um vídeo se desculpando por dizer que "santista não sai arrumado".
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 13:55

Dhiovanna Barbosa
A declaração, postada no Stories do Instagram na última semana, não foi bem recebida pelos fãs da influenciadora Crédito: Reprodução @DhiovannaBarbosa
Dhiovanna Barbosa, 20, irmã do jogador Gabigol, publicou na noite de sexta (24) um vídeo se desculpando por dizer que "santista não sai arrumado".
A declaração, postada no Stories do Instagram na última semana, não foi bem recebida pelos fãs da influenciadora. No vídeo, Dhiovanna aparece dizendo que as pessoas da cidade de Santos, no litoral paulista, andam "largadas".
"O povo não sai tão arrumado, então, eu sempre estou muito arrumada, e o povo, tipo assim, mais de boa, sabe? De chinelo, largado, ou com a roupa que usou tipo sete vezes seguidas no mesmo rolê", disse.
Após a declaração ela foi criticada por internautas pela maneira como se referiu aos moradores. Na sexta-feira (24), ela gravou novos vídeos em que se desculpa pela maneira como se expressou. "Se machuquei você de alguma forma, eu peço desculpas", afirma Dhiovanna no vídeo.
A influencer diz que não se incomodou com a repercussão negativa sobre sua fala, mas que seus fãs, preocupados, haviam pedido que ela conversasse com os seguidores para explicar o ocorrido. "Eu não quis dizer nada na maldade. Então, estou fazendo isso aqui pelos meus fãs, que estão tentando me ajudar", diz.
Ela completa dizendo que muitas pessoas se ofenderam, mas que em nenhum momento quis dizer que "as pessoas são pobres".
"Me expressei de forma errada, realmente. Eu quis dizer que, por ser de Santos, e aqui ser litoral, as pessoas usam mais chinelo, bermuda, as pessoas não se arrumam, por exemplo, como em São Paulo, que as pessoas saem de salto para almoçar." Afirma também que "ódio não se resolve com ódio" e finaliza dizendo que não quer mais falar sobre o assunto.

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