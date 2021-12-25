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Mudou o visual

Agatha Moreira raspa o cabelo após fim de 'Verdades Secretas 2'

A atriz raspou o cabelo para tirar os fios platinados de Giovanna, sua personagem na trama
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 13:12

Com o fim de "Verdades Secretas 2" (Globoplay), Agatha Moreira, 29, resolveu mudou o visual. A atriz raspou o cabelo para tirar os fios platinados de Giovanna, sua personagem na trama. A mudança foi exibida por ela em vídeo no Instagram, nesta sexta (24).
Agatha Moreira raspa o cabelo
A mudança foi exibida por ela em vídeo no Instagram, nesta sexta (24). Crédito: Reprodução @bazaarbr
Famosos e anônimos elogiaram a transformação. "Uau. É assim que se despede de uma personagem com estilo!", escreveu o apresentador Marcos Mion nos comentários da publicação. "Arrasou demais", comentou Fernanda Nobre. "Linda, linda, linda", disse Fernanda Paes Leme.
Em outra publicação, Agatha Moreira desejou feliz Natal em fotos ao lado do namorado, o ator Rodrigo Simas.
A atriz estreou na televisão em "Malhação - Escolhas" (2012 - 2013, Globo) e desde então não ficou longe de trabalhos. Além da primeira temporada de "Verdades Secretas" (2015), ela esteve nas novelas "Novo Mundo" (2017) e "A Dona do Pedaço" (2019).
Em entrevista à revista Glamour em julho, Agatha afirmou que não se sente "um mulherão". "Cobram isso de uma forma muito prematura, você aprende a bancar essa pose mais mulherão. Hoje em dia, vejo isso mudando um pouco, o que é ótimo. Mas acredito que agora estou mais próxima de quem eu sou. Aquela coisa de retorno de Saturno... Chegar perto dos 30... eu acho que isso é real", afirmou ela.
"Comecei a saber melhor o que faço bem, me priorizar, alcançar novas possibilidades. Não só no trabalho, mas dentro da família. Aliás, foi algo em conjunto: eu e o Rodrigo vamos trintar em janeiro --sim, nascemos no mesmo mês, ele, dia 6, eu, 19, somos dois capricornianos, com ascendente em Peixes", disse na ocasião.

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