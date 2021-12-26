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Despedida

Caio Castro lamenta morte da prima na noite de Natal: "Uniu a família pela dor"

Alessandra lutava contra um câncer e seu sonho era que a família passasse a noite de Natal unida

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 11:10

Caio Castro
Ele compartilhou fotos com Alessandra e outra com a família em luto. Crédito: REprodução @Caiocastro
O ator Caio Castro usou o Instagram para lamentar a morte da prima Alessandra, que faleceu na noite deste Natal em decorrência de um câncer. Na postagem, ele compartilhou fotos com Alessandra e outra com a família em luto.
“O Natal está acabando, e tudo que essa moça da foto queria, era passar o Natal com a família reunida…. minha prima lutou até o fim contra um câncer, e o que ela pedia todos os dias, era passar o natal com a família unida….. nossa família por vários anos e sempre com as desculpas de brigas antigas, não se reunia por completo”, escreveu o ator.
No texto, ele relata que a prima faleceu na noite de Natal. "E ela conseguiu unir a família pela dor. Nos reunimos como era da vontade dela". 
"Esse natal não foi como os outros, mas que você que está lendo essa mensagem, reveja seus conceitos e não deixe de aproveitar a família sempre que possível! Que o Natal de vocês tenha sido cheio de amor e, se não foi, ainda dá tempo! Lute por esse momento especial e único! Em memória da minha prima Alessandra", finalizou o ator.

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