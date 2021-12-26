Caio Castro lamenta morte da prima na noite de Natal: "Uniu a família pela dor"

Ele compartilhou fotos com Alessandra e outra com a família em luto. Crédito: REprodução @Caiocastro

O ator Caio Castro usou o Instagram para lamentar a morte da prima Alessandra, que faleceu na noite deste Natal em decorrência de um câncer. Na postagem, ele compartilhou fotos com Alessandra e outra com a família em luto.

“O Natal está acabando, e tudo que essa moça da foto queria, era passar o Natal com a família reunida…. minha prima lutou até o fim contra um câncer, e o que ela pedia todos os dias, era passar o natal com a família unida….. nossa família por vários anos e sempre com as desculpas de brigas antigas, não se reunia por completo”, escreveu o ator.

No texto, ele relata que a prima faleceu na noite de Natal. "E ela conseguiu unir a família pela dor. Nos reunimos como era da vontade dela".