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Ano intenso

Karol Conká reflete sobre 2021 em retrospectiva: 'Muito aprendizado'

Após dois anos, rapper retornou aos palcos neste ano. A cantora usou seu perfil no Instagram para compartilhar um pouco de seu processo de autoconhecimento.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 08:05

Karol Conká volta aos palcos após dois anos
Karol Conká reflete sobre 2021 Crédito: TV Globo/Reprodução
"Qualquer coisa, me bota no paredão, que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora", disse Karol Conká dias antes de ser eliminada do Big Brother Brasil 21, com 99,17%, o maior índice de rejeição da história do programa.
Desde que saiu da casa mais vigiada do país, a rapper teve um ano turbulento em que iniciou uma jornada para recuperar sua reputação. Mas os bons resultados enfim vieram, com sua volta aos palcos neste mês.
A cantora usou seu perfil no Instagram para compartilhar um pouco de seu processo de autoconhecimento, com um vídeo que reúne os melhores momentos de 2021. "Foi um ano muito intenso e de muito aprendizado para mim. Usei ele para me entender", começou.
"Significa a jornada que estou trilhando para fazer as pazes comigo mesma e aprender com meus erros, ter mais empatia, respeitar meus limites e os limites do próximo, olhar para o lado que menos gosto em mim e entender que ele também faz parte da minha personalidade e que pode ser evoluído cada dia mais."
No vídeo, personalidades como os ex-BBBs Thelma Assis, Lumena Aleluia e João Luiz interagem com a cantora, ela também aparece conversando com Elza Soares, Mano Brown e Tais Araújo.
"Tive quem me deu voz e nunca me silenciou, quem entendeu que sou humana, erro, mas posso aprender com meus erros", escreve ela durante o material, que tocava a música "Subida". O vídeo é concluído com um trecho da canção: "Tô na subida e ainda vou subir mais."

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