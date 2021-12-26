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Não resistiu

MC Boco do Borel é morto a tiros durante show em Porto de Galinhas

O cantor foi morto enquanto se preparava para se apresentar em um bar em Ipojuca, na região de Porto de Galinhas, em Pernambuco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Dezembro de 2021 às 11:45

Mc Boco do Borel
Ele chegou a receber socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Crédito: Reprodução @bocooficial1
O cantor Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, conhecido como MC Boco do Borel, pioneiro do brega funk ao lado de MC Sheldon, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (26) enquanto se preparava para se apresentar em um bar em Ipojuca, na região de Porto de Galinhas, em Pernambuco.
Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) local repassadas à TV Jornal, o MC estava pronto para começar sua apresentação quando um homem com touca ninja, que cobria o rosto, foi para a frente do palco e disparou tiros de arma de fogo. O bar não tinha câmeras de segurança.
A perícia apontou que o cantor teve 15 perfurações pelo corpo, inclusive na cabeça. Ele chegou a receber socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
O cantor já havia cumprido pena por tráfico de drogas e foi solto em outubro deste ano. A motivação do crime ainda está sendo investigada.
MC Sheldon, que chegou a fazer uma dupla com Boco do Borel no início da carreira, usou seu Instagram para lamentar a morte do antigo parceiro.
"Bom dia para todos os fãs de Sheldon e Boco. Não tenho nem palavras para expressar o tamanho da minha tristeza. Eu e o Boco tivemos uma história linda de irmandade. A gente junto superou preconceitos, os obstáculos da vida. O que me deixa mais triste é que eu não pude dizer o quanto eu amava ele."

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