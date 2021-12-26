MC Boco do Borel é morto a tiros durante show em Porto de Galinhas

Ele chegou a receber socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Crédito: Reprodução @bocooficial1

O cantor Paulo Roberto Gonçalves Cavalcanti, conhecido como MC Boco do Borel, pioneiro do brega funk ao lado de MC Sheldon, foi morto a tiros na madrugada deste domingo (26) enquanto se preparava para se apresentar em um bar em Ipojuca, na região de Porto de Galinhas, em Pernambuco.

Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) local repassadas à TV Jornal, o MC estava pronto para começar sua apresentação quando um homem com touca ninja, que cobria o rosto, foi para a frente do palco e disparou tiros de arma de fogo. O bar não tinha câmeras de segurança.

A perícia apontou que o cantor teve 15 perfurações pelo corpo, inclusive na cabeça. Ele chegou a receber socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O cantor já havia cumprido pena por tráfico de drogas e foi solto em outubro deste ano. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

MC Sheldon, que chegou a fazer uma dupla com Boco do Borel no início da carreira, usou seu Instagram para lamentar a morte do antigo parceiro.