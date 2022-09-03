Capixaba é pedida em noivado no Rock In Rio: "Foi mágico"; veja vídeo

Camila Moreira e o namorado português, Adolfo Maia, ambos de 43 anos no Rock In Rio Crédito: Acervo pessoal

A capela montada no Rock In Rio foi palco de um emocionante pedido de casamento no final da tarde desta sexta-feira (2).

Em sua primeira viagem juntos, a pedagoga Camila Moreira e o namorado português, Adolfo Maia, ambos de 43 anos, viveram um momento especial depois que ele aproveitou o espaço montado na cidade do rock e pediu Camila em noivado de surpresa.

Camila contou que os dois ficaram na fila da capela, assim como outros casais e, inicialmente, pensou se tratar apenas de uma brincadeira.

"Quando chegamos, nos deparamos com uma capelinha e uma figura vestido de Elvis Presley celebrando casamento, no estilo Las Vegas. Ele já estava com o anel de noivado no bolso e nossos amigos estavam sabendo. Ele fez de surpresa! Pra mim foi mágico porque eu sou rockeira e ele também gosta de rock. É o primeiro Rock in Rio dele e eu trouxe ele pra conhecer o festival. Ele tinha falado comigo uns meses atrás que, durante o show do Iron, tem uma música que ele gosta muito e ia me fazer uma surpresa, mas não tinha noção do que era", contou Camila.

Perguntada sobre a sua reação, na hora que o noivo resolveu usar a capela e sem saber que se tratava de um pedido de verdade, Camila disse que só pensou que estava perdendo o show da Banda Sepultura.

"Enquanto eu estava na fila estava um pouco triste porque estava perdendo o show do Sepultura (risos). Quando chegou a nossa vez e ele tirou o anel do bolso e ajoelhou, vi que era de verdade fiquei emocionada e passei a focar naquele momento. O Elvis depois celebrou e nos declarou casados em nome do rock in roll e do rei do rock, no Rock In Rio", disse.

A "cerimônia" aconteceu por volta de 18h e os amigos do casal, Caio Paradizo e Andrielly Mezabarba, foram escolhidos como padrinhos.

NO LOCAL CERTO

Adolfo mora no Espírito Santo há 12 anos e contou que já tinha planejado pedir a namorada em casamento no festival por ser um momento especial para os dois, mas inicialmente o pedido seria feito em outro local e não na capela.

"Tinha que ser no Rock in Rio. A minha primeira vez no festival e foi muito incentivo dela pra gente fazer essa viagem. Eu estava passeando no recinto do Rock in Rio procurando um espaço pra fazer o pedido porque no show do Iron Maiden achei que ia ter muito barulho e poderia atrapalhar o momento. Então vi a capela lá e achei perfeito. Agora estamos noivos", disse o motorista.

Camila Moreira, o namorado português, Adolfo Maia e os amigos, Caio Paradizo e Andrielly Mezabarba Crédito: Acervo pessoal

A tão aguardada apresentação do Iron Maiden foi ainda mais especial para o casal. "O show do Iron foi ainda mais especial. Pra nós foi emocionante. Tudo foi emocionante a partir dali", contou Camila.

O casal está junto há cerca de sete meses e se conheceu pela internet. Os dois ainda vão curtir o segundo dia do Rock In Rio antes de retornarem para casa, em Vitória.

Camila disse que o noivado é sério mesmo e agora eles devem planejar o casamento. "É pra valer. Vai ter casamento. A gente deve levar um ano, dois anos planejando, até porque a família dele é toda de Portugal. Então, a gente tem de planejar com calma", contou a pedagoga.