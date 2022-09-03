Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Só Love!

Capixaba é pedida em noivado no Rock In Rio: "Foi mágico"; veja vídeo

A pedagoga Camila Moreira e o agora noivo, Adolfo Maia, estão juntos há cerca de sete meses e se conheceram pela internet. O português decidiu aproveitar a viagem do casal e a primeira ida dele ao festival para pedir a namorada em casamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Setembro de 2022 às 12:52

Camila Moreira e o namorado português, Adolfo Maia, ambos de 43 anos no Rock In Rio
Camila Moreira e o namorado português, Adolfo Maia, ambos de 43 anos no Rock In Rio Crédito: Acervo pessoal
A capela montada no Rock In Rio foi palco de um emocionante pedido de casamento no final da tarde desta sexta-feira (2).
Em sua primeira viagem juntos, a pedagoga Camila Moreira e o namorado português, Adolfo Maia, ambos de 43 anos, viveram um momento especial depois que ele aproveitou o espaço montado na cidade do rock e pediu Camila em noivado de surpresa.
Camila contou que os dois ficaram na fila da capela, assim como outros casais e, inicialmente, pensou se tratar apenas de uma brincadeira.
"Quando chegamos, nos deparamos com uma capelinha e uma figura vestido de Elvis Presley celebrando casamento, no estilo Las Vegas. Ele já estava com o anel de noivado no bolso e nossos amigos estavam sabendo. Ele fez de surpresa! Pra mim foi mágico porque eu sou rockeira e ele também gosta de rock. É o primeiro Rock in Rio dele e eu trouxe ele pra conhecer o festival. Ele tinha falado comigo uns meses atrás que, durante o show do Iron, tem uma música que ele gosta muito e ia me fazer uma surpresa, mas não tinha noção do que era", contou Camila.
Perguntada sobre a sua reação, na hora que o noivo resolveu usar a capela e sem saber que se tratava de um pedido de verdade, Camila disse que só pensou que estava perdendo o show da Banda Sepultura.
"Enquanto eu estava na fila estava um pouco triste porque estava perdendo o show do Sepultura (risos). Quando chegou a nossa vez e ele tirou o anel do bolso e ajoelhou, vi que era de verdade fiquei emocionada e passei a focar naquele momento. O Elvis depois celebrou e nos declarou casados em nome do rock in roll e do rei do rock, no Rock In Rio", disse.
A "cerimônia" aconteceu por volta de 18h e os amigos do casal, Caio Paradizo e Andrielly Mezabarba, foram escolhidos como padrinhos.

NO LOCAL CERTO

Adolfo mora no Espírito Santo há 12 anos e contou que já tinha planejado pedir a namorada em casamento no festival por ser um momento especial para os dois, mas inicialmente o pedido seria feito em outro local e não na capela.
"Tinha que ser no Rock in Rio. A minha primeira vez no festival e foi muito incentivo dela pra gente fazer essa viagem. Eu estava passeando no recinto do Rock in Rio procurando um espaço pra fazer o pedido porque no show do Iron Maiden achei que ia ter muito barulho e poderia atrapalhar o momento. Então vi a capela lá e achei perfeito. Agora estamos noivos", disse o motorista.
Camila Moreira, o namorado português, Adolfo Maia e os amigos, Caio Paradizo e Andrielly Mezabarba
Camila Moreira, o namorado português, Adolfo Maia e os amigos, Caio Paradizo e Andrielly Mezabarba Crédito: Acervo pessoal
A tão aguardada apresentação do Iron Maiden foi ainda mais especial para o casal. "O show do Iron foi ainda mais especial. Pra nós foi emocionante. Tudo foi emocionante a partir dali", contou Camila.
O casal está junto há cerca de sete meses e se conheceu pela internet. Os dois ainda vão curtir o segundo dia do Rock In Rio antes de retornarem para casa, em Vitória.
Camila disse que o noivado é sério mesmo e agora eles devem planejar o casamento. "É pra valer. Vai ter casamento. A gente deve levar um ano, dois anos planejando, até porque a família dele é toda de Portugal. Então, a gente tem de planejar com calma", contou a pedagoga.
* Com informações de Fabiana Oliveira, do G1 ES

Veja Também

Rock in Rio tem rap e funk no line-up deste sábado com Post Malone e Xamã

Iron Maiden faz no Rock in Rio show para fãs e críticos de Bolsonaro com som baixo

Ratos de Porão homenageia MST e ataca Jair Bolsonaro em show no Rock in Rio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Rock in Rio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, novo delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo
Novo chefe da Polícia Civil no ES faz mudanças em delegacias; veja as trocas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados